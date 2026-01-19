Obavijesti

NEMA TOGA U LOS ANGELESU

Zubac: S Jokićem sam prijatelj, a najviše mi nedostaje sarma

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Frank Gunn

Nema toliko vremena za druženje, većinom sam sa suigračima. Oni su mi u jednu ruku i obitelj. Zajedno smo svaki dan i provodimo puno vremena, kazao je hrvatski centar

Prije samo nekoliko tjedana Ivica Zubac našao se u središtu glasina o razmjeni u posrnulim LA Clippersima. Momčad je tada nizala poraze i potonula na očajan omjer 6-21, a Boston Celticsi i Indiana Pacersi ozbiljno su se raspitivali za hrvatskog centra, tražeći pojačanje na centarskoj poziciji. Prema američkim medijima, cijena je bila visoka. Najmanje dva izbora prve runde drafta pa se činilo da je njegov odlazak neizbježan.

No, Clippersi su pod vodstvom fantastičnog Kawhija Leonarda proigrali. U sljedećih trinaest utakmica upisali su jedanaest pobjeda i vratili se u borbu za doigravanje. Odjednom su od prodavača postali kupci na tržištu, a glasine o Zupčevu odlasku utihnule su. Hrvatski centar ponovno je postao ključan kotačić momčadi.

U tom ozračju Zupca je posjetio Matthew McGrath, Amerikanac koji već godinama živi u Hrvatskoj i vodi popularni TikTok kanal na kojem razgovara sa sportašima i poznatim osobama. U kratkom intervjuu pitao je Zupca kako se nosi s Victorom Wembanyamom.

- Nikad se ne osjećam malo, ali to je jedina utakmica u kojoj se osjećam malo. Ogroman je, teško je, ali fizički sam jači. Što više uđem u kontakt, to mi je jedina šansa - rekao je Zubac.

Zanimalo ga je i kako izgleda igrati protiv Nikole Jokića te ima li među njima "trash talka".

- Nema puno, sve je prijateljski. Svi dečki s Balkana smo prijatelji, imamo dobre odnose i nema puno trash talka. On je vrhunski igrač i posebno je igrati protiv njega - odgovorio je hrvatski centar.

@gdje_si_metju Ivica Zubac u Veleposlanstvu RH u Washingtonu Dok je bio u glavnom gradu zbog utakmice protiv Washington Wizardsa, centar LA Clippersa Ivica Zubac posjetio je hrvatsko veleposlanstvo na druženju s navijačima. Pričali smo o životu u NBA ligi, dvobojima s Wembyjem i Jokićem, o tome što mu najviše nedostaje iz Hrvatske — i naravno, o sarme. #ivicazubac #hrvatskatiktok #kosarka #hercegovina #hrvatska ♬ original sound - gdje_si_metju

Na pitanje kakav je život NBA igrača, Zubac je naglasio koliko je malo vremena za privatni život.

- Nema toliko vremena za druženje, većinom sam sa suigračima. Oni su mi u jednu ruku i obitelj. Zajedno smo svaki dan i provodimo puno vremena, tako da nemamo puno vremena družiti se izvan toga.

Otkrio je i što mu najviše nedostaje iz Hrvatske.

- Prijatelji i obitelj, a od hrane, naravno sarma. To je broj jedan. Žena kuha sve redom, barem to imam kod kuće.

Amerikanac koji je razgovarao sa Zupcem već šest mjeseci živi u jednom baranjskom mjestu sa suprugom Natalijom, Ukrajinkom, te dvjema kćerima i sinom. Njegova veza s Hrvatskom traje još od 2004. godine, kada se prvi put preselio, najprije u Križevce, a potom u Zagreb. U kolovozu prošle godine krenuo je na put po istočnoj Hrvatskoj, tražeći dom u mirnome selu.

