LA Clippersi pobijedili su Lakerse 118-94 u Staples Centru i došli do 45. pobjede u regularnom dijelu sezone.

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac odigrao je još jednu odličnu utakmicu. Ukrcao je 14 poena uz stopostotan šut iz igre (5/5), a promašio je tek jedno slobodno bacanje (4/5). Clippersi su poveli već u ranoj fazi utakmice te u nijednom trenutku nisu dopustili protivnicima da se vrate u igru. Najučinkovitiji igrač susreta bio je Kyle Kuzma s 25 poena, dok je kod Clippersa najviše zabio Paul George (24).

Dallas Mavericksi su pobijedili Brooklyn Netse 113-109, a susret je obilježio loša šuterska večera ponajboljih igrača.

Monstruoznu utakmicu odigrao je Kyrie Irving koji je zabio 45 poena, dok su Luka Dončić s 24 poena (šut iz igre:7/22) i Kevin Durant s 20 (šut iz igre:7/21) blago razočarali. Ipak, na kraju susreta više razloga za slavlje imao je Slovenac koji je s Mavericksima došao do 38. ovosezonske pobjede.

Uzbudljivu utakmicu u Torontu odigrali su Raptorsi i Washington Wizardsi. Bila je to ravnopravna utakmica gdje je domaćin imao najveće vodstvo od 12 poena razlike, no Wizardsi se vraćaju u posljednjoj četvrtini i preokreću rezultat u svoju korist, da bi Fred VanFleet poslao utakmicu u produžetak tricom dvije sekunde prije isteka vremena. Wizardsi su u konačnici slavili 131-129 (115-115).

Najbolji pojedinac susreta bio je Pascal Siakam s 44 poena, dok je kod Washingtona najbolji bio, naravno, Bradley Beal s 28 poena. Russell Westbrook imao je katastrofalnu šutersku noć, a došao je i do novog triple-doublea. Utakmicu je završio s 13 poena (šut iz igre: 5/19) te po 17 skokova i asistencija.

Rezultati:

Charlotte - Chicago 99-120

Dallas - Brooklyn 113-109

Toronto - Washington 131-129

Detroit - Memphis 111-97

Indiana - Atlanta 133-126

Golden State - Oklahoma City 118-97

LA Clippers - LA Lakers 118-94