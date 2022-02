Los Angeles Clippersi izgubili su s uvjerljivih 109-135 na gostovanju kod Mmphis Grizzliesa, a hrvatski košarkaš Ivica Zubac je za 14:19 minuta ubacio tek dva poena uz sedam skokova i jednu asistenciju.

Zubac je uputio samo jedan, i to neprecizan, šut iz igre, dok je s linije slobodnih bacanja pogodio dva od četiri pokušaja.

Domaćin je već nakon prve četvrtine imao 11 koševa prednosti, na poluvremenu je ona iznosila + 15 (70-55), a na koncu treće dionice velikih 30 razlike (104-74). Memphis su do 38. pobjede predvodili Ja Morant sa 30 koševa i sedam skokova, te Jaren Jackson sa 26 koševa i 11 skokova. Kod Clippersa najefikasniji su bili Isiah Hartenstein sa 19 koševa i sedam skokova te Norman Powell sa 16 koševa.

"Načinili smo previše pogrešaka da bi dobili ovaj susret. Imali smo čak 17 izgubljenih lopti i 15 skokova manje," kazao je trener Clippersa Tyronn Lue.

Memphis se trenutačno nalazi natrećem mjestu Zapada sa skorom 38-18, dok su Clippersi na osmom mjestu sa 27 pobjeda i 29 poraza.

Aktualni prvaci Milwaukee Bucksi kao gosti su svladali prvake otprije dvije godine Los Angeles Lakerse sa 131-116, no konačna razlika mogla je biti i veća da se Giannis Antetokounmpo i suigrači nisu opustili pred kraj dvoboja. Već na poluvremenu je bilo 22 razlike (78-56) za Buckse, da bi u trećoj četvrtini prednost narasla na najvećih 30 (99-69). Lakersi su svojom serijom u četvrtoj četvrtini uspjeli smanjiti na 118-108 pet minuta prije isteka vremena, no tada su se Bucksi opet uozbiljili i mirno priveli dvoboj kraju.

Antetokounmpo je dominirao susretom sa 44 poena, 14 skokova i 8 asistencija, a preko 20 su za prvake ubacili i Bobby Portis (23) te Khris Middleston (21). Kod Lakersa najviše su pružili LeBron James, 27 ubačaja i 8 asistencija, te Anthony Davis, 22 poena i 9 skokova.

Bucksi su s omjerom 35-21 druga momčad Istoka, dok su Lakersi sa 26-29 deveti na Zapadu.

Vodeći sastav lige i lanjski finalisti Phoenix Sunsi uspjeli su preokretom doći do nove pobjede, ovoga puta su sa 114-109 kao gosti svladali Philadelphia 76-erse. Domaći je sastav imao i 14 koševa prednosti u trećoj četvrtini (69-55), ali sve su to uspjeli "prosuti" već do ulaska u posljednjih 12 minuta, da bi u završnici napravili previše grešaka što su Sunsi znali iskoristiti. Devin Booker ubacio je 35 koševa za Sunse, Mikal Bridges je dodao 23, a Chris Paul 16 uz 12 asistencija. Sixersima tako nisu pomogli odlični učnici Joela Embiida od 34 poena i 12 skokva te Tobiasa harrisa od 30 ubačaja.

Sunsi su na vrhu Zapada i čitave lige sa 44-10, dok su Sixersi sada peta momčad Istoka sa 32-22.

Jedni od favorita za naslov prije početka sezone Brooklyn Netsi nalaze se u slobodnom padu, u utorak su izgubili devetu utakmicu zaredom, a izgledali su katastrofalno u 91-126 domaćem porazu od Boston Celticsa koji su, pak, stigli do šeste pobjede u nizu. Iako su Netsi igrali bez Kevina Duranta, Jamesa Hardena, Kyriea Irvinga, laMarcusa Aldridgea, Paula Millsapa i Joea Harrisa, nedopustivo je bilo njihovo izdanje na samom startu jer su Celticsi u dvoboj krenuli serijom 28-2! Ostatak utakmice tako je bio puko odrađivanje posla. Jaylen Brown i Marcus Smart ubacili su po 22 koša za Celticse, dok je prvi strijelac Netsa bio stanoviti Jevon Carter sa 21.

Ovom pobjedom Celticsi su pretekli Netse na ljestvici, sada su sedmi na Istoku sa 31-25, dok su Netsi osmi sa 29-25.

NBA, rezultati: