Zubčić: Bio sam ljut kad sam vidio što su napravili... Ali kad su svi umorni, onda Zubo nije!

Četvrti, drugi, četvrti, treći. To je ovosezonski niz Filipa Zubčića (30) u veleslalomu u Svjetskom kupu. Adelboden mu je na Sveta tri kralja opet bio sretno mjesto, s 12. mjesta nakon prve vožnje napravio je ogroman pomak do treće stepenice.

- Presretan sam što sam na podiju ovdje s Marcom i Alexom, čudesno je, pogotovo uz ovakvu publiku. Hvala joj, navijala je za svakoga, a i sam sam je čuo u donjem dijelu staze. Iznimno sam sretan - kazao je Filip za Eurosport.

Pokretanje videa ... Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić novi je gost serijala 'Zvijezde vrište'. Šebalja je oduševio u driftu i okretanju auta pod ručnom. Skinuo si Momčila Otaševića s trona, poručio mu je Šebalj nakon odlične vožnje. Kasnije je Zubčić odveo Šebalja na ‘svoj teren’ i skupa su skijali | Video: 24sata/pixsell

Jedva je ušao u cilj kao vodeći s 12 stotinki prednosti ispred Amerikanca Rivera Radamusa, a onda su jedan za drugim otpadali konkurenti dok je on sjedio u fotelji za vodećega. Bila je to atipična utrka u svakom smislu, zbog guste magle u gornjem dijelu start je spušten i to se Zubi nije svidjelo.

- Prva vožnja nije bila toliko loša, ali nisam se dobro osjećao, napravio sam neke glupe pogreške, bio spor. Bila je to zapravo kratka utrka, bio sam ljut jer su stavili start na sredinu. Nije to isti Adelboden kao kad se krene s vrha jer su ovako svi imali šansu na kraju. Inače, kad se svi umore, Zubo nije umoran. Danas su neki dečki pritisnuli, ali bilo je dovoljno za podij - dodao je Zubčić.

U drugoj je vožnji, kaže, išao do maksimuma. Uz četvrto vrijeme druge vožnje završio je 1,77 iza pobjednika Marca Odermatta, koji je i dalje maksimalan ove sezone (četiri pobjede iz četiri utrke), a Norvežanin Aleksander Aamodt Kilde, specijalist za brze discipline, prvi je put završio na postolju u jednoj tehničkoj (+1,26).

'Srce vam lupa na toj stolici, nisam htio biti četvrti'

Filip je 12. put u Svjetskom kupu stao na postolje, od toga četvrti put u Adelbodenu, gdje je i prvi put bio na tronu prije tri godine. Napeto je bilo iz ciljne ravnine gledati rasplet.

- Kad sjedite na crvenoj stolici i čekate, uvijek vam srce lupa. Nisam opet htio biti četvrti. Ovo je dobar rezultat, sad imam četiri podija u Adelbodenu i želim ih skupiti još - kazao je Zubčić.

Novu priliku ima već u nedjelju u slalomu na istom mjestu. U poretku discipline popeo se jednu poziciju na drugo mjesto sa 160 bodova zaostatka za Odermattom, a u ukupnome je sa šestog skočio na četvrto s 258 bodova. Odermatt je tu odjurio na 736.