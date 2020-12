Hrvatski skijaš Filip Zubčić bio je briljantan u prvoj vožnji veleslaloma u Alta Badiji te je završio na drugom mjestu. Ipak, naposljetku nije uspio tako dobro odvoziti i drugu vožnju te je ukupno završio deseti.

Podsjećamo, Zubčić je imao prvi startni broj na ovoj utrci, a uoči same utrke rekao je kako staza nije ledena koliko on to voli. Uz to, nakon što je odskijao, pomalo nezadovoljno je klimao glavom, no na kraju se ispostavilo kako je bio bolji od gotovo svih u prvoj vožnji.

U drugoj vožnji mu se sve otvaralo za novi napad na postolje pošto je nekolicina skijaša koji su bili pri vrhu u prvoj vožnji odvozila dosta loše, a onda je došao briljantni Atle Lie McGrath i uzeo prvo mjesto. Zubčić nije uspio odvoziti ni približno blizu Norvežaninu u ovoj vožnji te je završio tek deveti.

Potom je došao Pinturault i prestigao McGratha te gurnuo Zubu na konačno, deseto mjesto.