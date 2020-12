Hrvatski skijaš Filip Zubčić ima novu šansu za postolje na veleslalomu u Alta Badiji!

Tjedan dana nakon što je osvojio prvo i treće mjesto u Santa Caterini imao je prvi startni broj u Alta Badiji, a uoči same utrke rekao je kako staza nije onoliko ledena koliko on to i voli.

Nakon samog nastupa Zubčić je pomalo nezadovoljno kimao glavom, no s obzirom da je i u Santa Caterini prvu vožnju odradio znatno lošije od druge, to se nije doimalo toliko problematičnim.

No onda se ispostavilo da i nije toliko loše odradio tu prvu vožnju! Već upravo suprotno!

Tommy Ford, Amerikanac s drugim startnim brojem, od samog je starta značajno kasnio za Zubčićem, te u cilj ušao s 84 stotinke zaostatka. Tek nešto bolje prošao je Žan Kranjec, ali i dalje nedovoljno dobro, pa je u cilj ušao s 34 stotinke zaostatka.

Iza njega je ostao i Nestvold-Haugen, a prestigao ga je tek Alexis Pinturault s 27 stotinki prednosti i Zubčića bacio na drugo mjesto.

Potom je došao još jedan od fantastičnih veleslalomaša, Švicarac Marco Odermatt, no Zubčić je bolje odvozio i od njega! Odermatt je otišao na treće mjesto!

Iza Hrvata ostao je i Henrik Kristoffersen. Iza su i Kilde, i Muffat-Jeandet, kao i mnogi drugi i svakim trenutkom sve je izglednije kako bi Zubčić mogao ostati na izvrsnom drugom mjestu na kraju prve vožnje.