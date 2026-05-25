Pripreme će biti vrlo bitne za Zubčića, koji je promijenio tehničkog partnera uoči nove sezone. A Istok Rodeš je, kako sam kaže, promijenio sve, osim skija
Zubčić: Ispred mene je krvavih mjesec i pol dana, Rodeš: Borim se i snalazim u ovoj situaciji
Prošlog je vikenda Hrvatski skijaški savez u Rovinju podijelio priznanja za završenu natjecateljsku sezonu. I tu nema puno iznenađenja, Zrinka Ljutić najbolja je hrvatska skijašica, a Filip Zubčić je najbolji hrvatski skijaš. Nagradu za najboljeg trenera osvojio je Amir Ljutić.
Svi hrvatski reprezentativci okupili su se u Rovinju, a izjave za javnost dali su Istok Rodeš i Filip Zubčić, koji trenira punom parom, iako je nedavno uplovio u bračne vode.
- Pripreme odlično prolaze, debelo sam u treninzima i ispred mene je još krvavih mjesec i pol dana. Na snijeg idem tek krajem sedmog mjeseca, najprije ću skijati na ledenjaku, a onda ću otići u Argentinu - rekao je 'Zubo'.
Pripreme će biti vrlo bitne za Zubčića, koji je promijenio tehničkog partnera uoči nove sezone. Nakon 13 postolja i tri pobjede u Svjetskom kupu s Atomicom, najbolji hrvatski skijaš lovit će nove uspjehe na Nordic skijama.
S druge strane, Istok Rodeš ostao je bez punog financiranja Hrvatskog skijaškog saveza.
- Zasad pripreme idu dobro, napravio sam neke promjene. Snalazim se i borim u situaciji u kojoj jesam. Ja idem na snijeg poočetkom sedmog mjeseca na neka 2 tjedna, pa ide neka pauzica do kraja osmog mjeseca, kada počinju ozbiljne pripreme. Kod mene je sve novo, osim skija! Bit će drukčije nego što je bilo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+