Zubčić: Ispred mene je krvavih mjesec i pol dana, Rodeš: Borim se i snalazim u ovoj situaciji

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Pripreme će biti vrlo bitne za Zubčića, koji je promijenio tehničkog partnera uoči nove sezone. A Istok Rodeš je, kako sam kaže, promijenio sve, osim skija

Prošlog je vikenda Hrvatski skijaški savez u Rovinju podijelio priznanja za završenu natjecateljsku sezonu. I tu nema puno iznenađenja, Zrinka Ljutić najbolja je hrvatska skijašica, a Filip Zubčić je najbolji hrvatski skijaš. Nagradu za najboljeg trenera osvojio je Amir Ljutić.

Svi hrvatski reprezentativci okupili su se u Rovinju, a izjave za javnost dali su Istok Rodeš i Filip Zubčić, koji trenira punom parom, iako je nedavno uplovio u bračne vode.

- Pripreme odlično prolaze, debelo sam u treninzima i ispred mene je još krvavih mjesec i pol dana. Na snijeg idem tek krajem sedmog mjeseca, najprije ću skijati na ledenjaku, a onda ću otići u Argentinu - rekao je 'Zubo'.

Pripreme će biti vrlo bitne za Zubčića, koji je promijenio tehničkog partnera uoči nove sezone. Nakon 13 postolja i tri pobjede u Svjetskom kupu s Atomicom, najbolji hrvatski skijaš lovit će nove uspjehe na Nordic skijama.

S druge strane, Istok Rodeš ostao je bez punog financiranja Hrvatskog skijaškog saveza.

- Zasad pripreme idu dobro, napravio sam neke promjene. Snalazim se i borim u situaciji u kojoj jesam. Ja idem na snijeg poočetkom sedmog mjeseca na neka 2 tjedna, pa ide neka pauzica do kraja osmog mjeseca, kada počinju ozbiljne pripreme. Kod mene je sve novo, osim skija! Bit će drukčije nego što je bilo.

