Zubčić: Lakše mi je s naočalama skijati. Što kompliciranije, bolje

Hrvatski skijaš Filip Zubčić je 15. nakon prve vožnje olimpijskog slaloma u Bormiju (+2,79) i jedini je od trojice hrvatskih skijaša završio prvu vožnju. Samuel Kolega i Istok Rodeš izletjeli su prije prvog prolaznog vremena po vrlo teškim uvjetima po gustom snijegu koji su stvorili probleme mnogim skijašima. Čak 11 od prvih 30 nije završilo utrku.

- Konfiguracija staze nije najteža, ali vremenski uvjeti i postavka su zakomplicirali danas, čak se i postavka malo mijenja. Jedan od zanimljivijih slaloma zasad. Ne znam gdje je Sami ispao, žao mi je da je izletio. Ovakvi slalomi sad su šansa za sve - rekao je Zubčić za HRT.

- Vožnja je bila dosta dobra i aktivna, moram vidjeti vremena i donji dio. Par me puta povuklo na guzicu i tu sam izgubio, ali sve u svemu pristojna vožnja. Rizik u drugom nastupu? Definitivno, možda počne kiša padati pa će se još malo zakomplicirati. Što kompliciranije, to bolje. Ovaj put sve funkcionira s naočalama. Lakše je s naočalama skijati, moram priznati. Pogotovo kad pada kiša - dodao je.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Kolega: Ovo je staza koja mi leži

Samuel Kolega imao je startni broj 21. I on je daleko od najbolje forme.

- Malo je teško naći neke riječi pametne. Puno sam očekivao od sebe, ovo je staza koja mi leži i sve. Baš mi je žao, ne znam što reći. Što se dogodilo? Ostao sam na unutarnjoj skiji i to je to. Na rubu treba skijati, ostao sam malo previše na rubu i to je to - rekao je Sami i nastavio:

- Staza je u odličnom stanju. Danas mi je sve ležalo, ali nije bio moj dan. Istok slična greška kao ja, poskliznuo se, nemaš što pametno reći. Zubo je OK odskijao, može se napasti, odlično je. Sad malo odmor, Kranjska Gora, ovo što prije maknuti iz glave i pripremiti za Kranjsku Goru.

Rodeš: Nisam ni puno riskirao

Istok Rodeš nije bio impresioniran stazom, istaknuo je da su kod njegova startnog broja 32 bila vidljiva oštećenja.

- Teško mi je reći što se dogodilo, trebam pogledati video pa ću biti pametniji. Činilo mi se sve OK na ulasku u vertikalu, malo ona je nakoso, donja noga mi je popustila i jednostavno sam izletio. Nisam ni puno riskirao. Šteta, malo sam se kasno počeo dobro skijati ove sezone i treba mi malo sigurnosti. Ali što je, tu je. Idemo dalje.

Koliko je specifično što je ovo olimpijska utrka?

- Na kraju je to trka kao i svaka druga, razočaran sam kao i na svakoj drugoj utrci, ali nemamo što tu plakati. Staza? Ništa posebno, podloga nije dozvoljavala većim brojevima. Ali ako hoćeš malo previše, ne ide. Napravile su se te špure, bilo je grbavo. Ali postavka nije bila ništa spektakularno.

Koliko je razočaran?

- A ne znam, prošle i ove sezone mučim se sa 100 nekih stvari. U ovoj situaciji je teško reći, ali treba se nakon sezone odmoriti i okrenuti neku novu ploču, neke stvari promijeniti, osvježiti i drugačije pristupiti nekim stvarima - zaključio je Rodeš.

Vodi Norvežanin Atle Lie McGrath s 59 stotinki prednosti pred Švicarcem Loicom Meillardom, a Austrijanac Fabio Gstrein zaostaje 94 stotinke. U borbu za medalje mogli bi se uplesti i Norvežanin Timon Haugan (+0,96), Belgijac Armand Marchant (+1,20) i Norvežanin Henrik Kristoffersen (+1,59), a zaostatak manji od dvije sekunde imaju još samo Austrijanac Marco Schwarz i Francuz Clement Noel (+1,96). Druga vožnja je od 13.30 na kanalu HTV 2.