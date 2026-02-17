Zubčić: Moj olimpijski san ovdje ne završava. Dat ću sve od sebe da jednog dana uzmem medalju

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić (33) završio je s nastupom na Zimskim olimpijskim igrama u talijanskom Bormiju. Iako nije uspio doći do toliko željene medalje, na društvenim mrežama podijelio je emotivnu objavu kojom je poručio da ne odustaje od svojih snova i da ga ovo iskustvo samo dodatno motivira za budućnost.

"Olimpijske igre su za mene ovoga puta završene. Imao sam velika očekivanja jer Olimpijske igre dolaze svake četiri godine i to je natjecanje na kojem se, htjeli mi to priznati ili ne, na kraju gledaju medalje", napisao je Zubčić, dodavši: "Nije bilo loše, ali znam da mogu više. Moj olimpijski san ovdje ne završava. Ovo nije kraj. Ovo je lekcija. Ovo je dodatna motivacija!!!!! Dat ću sve od sebe da jednog dana na Olimpijskim igrama osvojim medalju! Nema Predaje, idemo dalje!!!".

Njegova poruka dolazi nakon dva nastupa koja su bila obilježena i s malo sportske nesreće. U veleslalomu, svojoj najjačoj disciplini, zauzeo je 14. mjesto nakon što mu se usred druge vožnje dogodio bizaran peh - popustile su mu skijaške naočale. Bio ih je prisiljen skinuti pri velikoj brzini, što je drastično utjecalo na njegovu koncentraciju i konačni rezultat. U slalomu je bio nešto bolji, osvojivši 13. mjesto, što je njegov najbolji olimpijski rezultat u toj disciplini. Pritom je bio i jedini hrvatski predstavnik koji je završio zahtjevnu utrku.

Zubčićeva objava "Ovo nije kraj" nije bila samo fraza. Naime, 33-godišnji Zagrepčanin je nakon utrke slaloma potvrdio kako ne planira u mirovinu. Izjavio je kako vjeruje da se može natjecati na vrhunskoj razini još "četiri do pet godina" te da mu je cilj nastupiti na petim Olimpijskim igrama, onima koje će se 2030. održati u francuskim Alpama.