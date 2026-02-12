Obavijesti

UOČI VELESLALOMA NA ZOI

Zubčić: Na prvim Igrama sam bio klinac, a sad sam ozbiljan skijaš. Tu se još nisam utrkivao

Piše HINA, Josip Tolić,
Foto: Lisi Niesner

Filip Zubčić spreman za četvrti olimpijski nastup u Bormiju! Hoće li ponoviti uspjeh iz Copper Mountaina ili ga čekaju nova iznenađenja

Hrvatski skijaš Filip Zubčić najavio je nastup u veleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama, koji će se održati u subotu u Bormiju. Prva vožnja počinje u 10 sati, a druga u 13.30. Hrvatsku će u alpskim disciplinama predstavljati i Samuel Kolega, Istok Rodeš, Zrinka Ljutić, Leona Popović i Pia Vučinić. Za 33-godišnjeg Zubčića ovo će biti četvrti olimpijski nastup, što ga čini jednim od najiskusnijih hrvatskih predstavnika u alpskom skijanju.

- Zvuči stvarno puno. Sjećam se još svojih prvih Igara kad sam bio klinac (2014. u Sočiju s 21 godinom, op.a.), a evo sad sam već ozbiljan skijaš, valjda - rekao je Zubčić s osmijehom za HRT.

Bit će mu to četvrti olimpijski veleslalom. Na prvom, u Sočiju 2014. nije došao do cilja prve vožnje. Na drugom, u Pjongčangu 2018., osvojio je 24. mjesto, a prije četiri godine u Pekingu je ostvario svoj najbolji rezultat na Igrama, osvojivši 10. mjesto, čime je nadmašio 12. mjesto u alpskoj kombinaciji iz Pjongčanga.

Zubčić je u Bormio stigao nakon priprema u talijanskom Ponte di Legnu, gdje je, kako kaže, odradio kvalitetne treninge. Staza u Bormiju poznata je po brzim disciplinama, spustu i super-G utrkama koje se ondje tradicionalno voze u prosincu. No za veleslalomaše je ovo potpuno novo iskustvo.

- Nisam se nikad utrkivao ovdje. Nešto novo za sve veleslalomaše, što je zapravo dobra stvar. Lani sam tu par dana trenirao, tako da znam kakav je teren - dodao je.

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Slalom
Foto: Lisi Niesner

Hrvatski skijaš ove je sezone imao i vrlo dobre i manje sretne trenutke. Osvojio je treće mjesto u Copper Mountainu, ali izuzev te utrke u Svjetskom kupu ove sezone nije bio u prvih deset, pri čemu je čak triput diskvalificiran.

- To je sport, normalno je da ideš gore-dolje. Dogodile su se neke lijepe stvari koje možda nismo očekivali, ali i neke grozne koje također nismo očekivali. Međutim, sve je to sport i treba izvući pouku te ići dalje - kazao je Zubčić.

Ima tri pobjede u Svjetskom kupu i još deset puta se našao na pobjedničkom postolju, ima dva treća mjesta u ukupnom redoslijedu za Mali kristalni globus u veleslalomu, a ima i srebro sa Svjetskog prvenstva 2021. u Cortini u paralelnom veleslalomu.

OSTALO

