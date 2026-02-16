Zubčić najavio lov na pete ZOI: Nije ovo kraj, osjećam se mlado

Nakon najboljeg plasmana na slalomskoj utrci Zimskih olimpijskih igara i 13. mjestu u Bormiju, hrvatski skijaš Filip Zubčić (33) prokomentirao je svoj nastup. Ovo je bio njegov četvrti nastup na ZOI, a najbolji plasman ostvario je, što se tiče slaloma, 2022. godine u Pekingu kad je završio na 18. mjestu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Nastupao je još 2014. u Sočiju te 2018. u Pjongčangu gdje u oba navrata nije završio utrku, a najbolji plasman glede svih disciplina imao je prije četiri godine kad je završio 10. na slalomskoj utrci. Zadovoljan je sveukupno gledano s ovim Igrama, ali smatra da je mogao i bolje.

- Nisam previše razmišljao uoči utrke. Rekao bih da nije tako loše bilo. Postavke su mi pasale u obje vožnje. U drugom laufu sam htio iskoristiti bolje postavke i uvjete. Volim prije riskirati i ići brzo, nego polako voziti i biti sporiji. Talijani i Francuzi su postavljali staze i složili kompliciraniji izdanje jer na Olimpijadi treba biti izazovno. Slalom je sam po sebi disciplina gdje skijaši trebaju biti na najvišoj razini i imati izrazitu koncentraciju, izjavio je za HRT nakon utrke.

Foto: Denis Balibouse

- Očekivao sam više od sebe sveukupno gledano, pogotovo u veleslalomu na ZOI. Bio mi je primarni cilj da uđem u top 15 slaloma i to sam ispunio. Bilo je čak i šanse da budem u top 10, ali nisam uspio, još je prokomentirao naš najbolji skijaš.

Komentirao je i hoćemo li ga gledati na ZOI 2030. godine koje će se održati u Francuskim Alpama.

- Definitivno ima još prostora za ponovni nastup. Osjećam se vrlo mlado. Leđa su dobila svoje, ali mislim da uz pametan trening i dobar odmor mogu još uvijek biti konkurentan najmanje 4-5 godina. Nije ovo moj kraj, još ćemo se vidjeti i gledat ćemo se u idućim sezonama.

Foto: Christian Hartmann

Voli skijališta u Italiji jer nam je susjedna zemlja, ali i zbog dobre hrane.

- Volim se utrkivati u Italiji, nije mi daleko od doma i dobro su organizirane ZOI. Talijani imaju i odličnu hranu, uz sve to.

Nije sportaš koji traži izlike zbog loših nastupa, ali komentirao je situaciju s naočalama koje je skinuo tijekom druge vožnje veleslaloma u subotu.

- Ne volim tražiti isprike, ali moja je glupa greška bila s naočalama. Zapeo sam na početku utrke za vrata i tu su mi pale naočale jer ih prije utrke nisam dobro zakačio. Svi kažu da mi je to uzelo vremena. Lako je sad pričat, da je baba muško zvala bi se Duško. Bio sam izrazito fokusiran na utrci, snašao se i došao do cilja i da se to nije dogodilo možda bi došao do top 10. Zadovoljan sam s drugom vožnjom veleslaloma i načinom kako sam skijao.

Foto: Denis Balibouse

Uskoro se nastavlja Svjetski skijaški kup, a iduća utrka je u susjednoj Sloveniji.

- Još dva vikenda nas očekuju u Svjetskom skijaškom kupu. Veselim se Kranjskoj Gori, kad nema Sljemena i Snježne kraljice ovo je kao kod kuće. Sad ćemo se vratiti treninzima i napravit sve za što bolji rezultat u Sloveniji.

Zlatnu medalju osvojio je Loic Meillard koji je bio 35 stotinki brži od Fabia Gstreina te sekundu i 13 stotinki brži od trećeg Henrika Kristoffersena. Ovo je povijesni pothvat za Meillarda i njegova druga medalja sa Zimskih olimpijskih igara. U subotu je na veleslalomskoj utrci osvojio broncu.