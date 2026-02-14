Zubčić nakon prve vožnje: 'Vidi se da je pritisak napravio svoje. Nisam zadovoljan, idemo dalje'

Filip Zubčić otvorio je nastup na Zimskim Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini veleslalom u Bromiju. Jedini hrvatski predstavnik u današnjem veleslalomu imao je startni broj 13, a prvu vožnju završio je na 16. mjestu pa će tako nastupiti u drugoj vožnji. Zubčić je za vodećim Braathenom zaostao skoro tri sekunde.

Pokretanje videa... 00:47 Izjava Filipa Zubčića | Video: Hrvatski skijaški savez

Zubčić je komentirao prvu vožnju.

- Vidi se da je pritisak napravio svoje. Jednostavno, nisam ga dobro kontrolirao. Tako je izgledala cijela moja vožnja. Dosta sam paničario u nekim dijelovima. Malo sam i kočio. Na kraju je dosta veliki zaostatak, nisam baš zadovoljan, ali idem se boriti dalje, ima drugi lauf... Moram se resetirati i vidjeti što mogu napraviti. Možda počne padati kiša. Iskreno, nadam se da će vrijeme biti što lošije - pa nastavio:

- Gornji je dio bio jako loš, jako sam zakočio u gornjem dijelu staze. To je sve u glavi. Dobro skijam na treninzima, ali na utrkama, ne znam, imam preveliki pritisak sam sa sobom. To se onda manifestira, a kao izgleda agresivno. Više rizika? Definitivno se trebam opustiti i staviti rezultat sa strane. Ovo je bila spora, riskantna vožnja. Kad drugima moja vožnja izgleda riskantno, ja se osjećam odlično. Sad se nisam dobro osjećao, u par situacija mislio sam da ću izletjeti iz utrke. A ništa, raspaliti drugi lauf i probat popest se naprijed - rekao je Zubčić za HRT nakon utrke.

Foto: Angelika Warmuth

Najbrži u prvoj vožnji bio je Lucas Braathen Pinheiro s vremenom 1:13.92. Drugi je nakon prve vožnje Marco Odermatt sa 0.95 sekundi zaostatka, a treći je njegov sunarodnjak Loic Meillard sa 1.57 sekundi minusa.

Druga vožnja na rasporedu je u 13.30 sati uz prijenos na HRT 2.