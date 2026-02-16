Zubčić odvozio najbolji slalom u karijeri na ZOI, snježni Bormio i skandal na skijaškim skokovima

Deseti dan Zimskih olimpijskih igra je iza nas, a dan je obilježio sjajan slalom Filipa Zubčića i 13. mjesto što mu je rezultat karijere na ZOI
U olimpijskom slalomu u Bormiju, Filip Zubčić je završio na 13. poziciji, što je njegov najbolji slalomski plasman na Zimskim olimpijskim igrama. Do sad je nastupao na četiri ZOI, a najbolji je, prije današnje utrke, bio 2022. u Pekingu kad je završio na 18. mjestu
Druga dva hrvatska predstavnika u današnjem slalomu Samuel Kolega i Istok Rodeš nisu uspjeli završiti prvu vožnju
Snježna mećava obilježila je prvu vožnju olimpijskog slaloma u Bormiju. Prije i tijekom utrke organizatori su dali sve od sebe da očiste stazu za što bolje uvjete, ali snijeg nije prestao padati. Zlatni olimpijac i pobjednik subotnjeg veleslaloma Lucas Pinheiro Braathen jedan je od mnogih koji nisu uspjeli kompletirati utrku. Njemu su se pridružili još izraziti favoriti Paco Rassat, Eduard Hallberg i Manuel Feller
Švicarac Loic Meillard,novi je olimpijski pobjednik u slalomu
Srebrni je s 35 stotinki zaostatka Austrijanac Fabio Gstrein, a brončani Norvežanin Henrik Kristoffersen (+1.13)
Nizozemska klizačica Xandra Velzeboer pobijedila je u ponedjeljak u ženskoj utrci na kratke staze od 1.000 metara, osvojivši svoje drugo pojedinačno zlato na ZOI
Velzeboer je osigurala četvrtu pobjedu Nizozemske u četiri pojedinačne utrke na kratkim stazama
Kanađanka Courtney Sarault osvojila je srebrnu medalju, a Južnokorejka Kim Gil-li broncu
Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini trebale su u ponedjeljak dobiti posljednje junake u skijaškim skokovima, i to u premijernom izdanju Super Team natjecanja. Umjesto sportskog spektakla u tri serije, publika u Predazzu svjedočila je kaosu u kojem je glavnu ulogu odigralo nevrijeme, a suci su bili primorani donijeti odluku koja je jednima donijela slavlje, a drugima nevjericu
Bile su predviđene tri serije, no treća je prekinuta pri samom kraju zbog snježnih oborina i jakog vjetra, pa su se računale samo prve dvije serije. Samo su dvojica odradila skokove, Slovenac Domen Prevc i Nijemac Philipp Raimund nakon čega je došlo do novog prekida
Za konačan poredak računale su se dvije serije, točnije četiri skoka. Austrijanci su osvojili zlato sa 568.7 bodova ispred Poljske (547.3) i Norveške (538). Tragičari su postali Japanci i Nijemci koji su nakon petih skokova držali medalje u rukama
Zlato je na kraju pripalo Austriji, no priča dana postali su Poljaci koji su iz gotovo izgubljene pozicije stigli do senzacionalnog srebra
Kanađanka Meghan Oldham osvojila je zlatnu medalju u slobodnom skijanju u big air disciplini
Za 24-godišnju Kanađanku druga je to medalja na ovim ZOI nakon što je bila treća u disciplini Slopestyle
Oldham je pobijedila sa 180.75 bodova ispred braniteljice zlata iz Pekinga Kineskinje Eileen Gu sa 179.00 i Talijanke Flore Tabanelli koja je sakupila 178.25 bodova
U finalu olimpijskog turnira hokejašica na ledu igrat će reprezetacije Kanade i SAD.
Sjedinjene Države su izborile finale s uvjerljivih 5-0 (1-0, 4-0, 0-0) protiv Švedske, dok je Kanada daleko teže porazila Švicarsku sa 2-1 (0-0, 2-0, 0-1).
S nova dva gola Poulin je postala nova olimpijska rekorderka. Igrajući na svojim petim ZOI, stigla je do brojke od ukupno 20 golova, čime je prestigla dosadašnju rekorderku Hayley Wickenheiser sa 18 golova
