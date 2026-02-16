Obavijesti

Galerija

Komentari 0
FOTO: DESETI DAN ZOI

Zubčić odvozio najbolji slalom u karijeri na ZOI, snježni Bormio i skandal na skijaškim skokovima

Deseti dan Zimskih olimpijskih igra je iza nas, a dan je obilježio sjajan slalom Filipa Zubčića i 13. mjesto što mu je rezultat karijere na ZOI
Alpine Skiing - Men's Slalom Run 1
U olimpijskom slalomu u Bormiju, Filip Zubčić je završio na 13. poziciji, što je njegov najbolji slalomski plasman na Zimskim olimpijskim igrama. Do sad je nastupao na četiri ZOI, a najbolji je, prije današnje utrke, bio 2022. u Pekingu kad je završio na 18. mjestu | Foto: Christian Hartmann
1/33
U olimpijskom slalomu u Bormiju, Filip Zubčić je završio na 13. poziciji, što je njegov najbolji slalomski plasman na Zimskim olimpijskim igrama. Do sad je nastupao na četiri ZOI, a najbolji je, prije današnje utrke, bio 2022. u Pekingu kad je završio na 18. mjestu | Foto: Christian Hartmann
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026