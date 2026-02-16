Zubčić odvozio najbolji slalom u karijeri na ZOI, snježni Bormio i skandal na skijaškim skokovima

Snježna mećava obilježila je prvu vožnju olimpijskog slaloma u Bormiju. Prije i tijekom utrke organizatori su dali sve od sebe da očiste stazu za što bolje uvjete, ali snijeg nije prestao padati. Zlatni olimpijac i pobjednik subotnjeg veleslaloma Lucas Pinheiro Braathen jedan je od mnogih koji nisu uspjeli kompletirati utrku. Njemu su se pridružili još izraziti favoriti Paco Rassat, Eduard Hallberg i Manuel Feller | Foto: Gintare Karpaviciute