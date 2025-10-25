Obavijesti

Zubčić starta deseti u Söldenu!

HINA
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Drago mi je da smo uspjeli uhvatiti dva dana kvalitetnog treninga u Söldenu i skijao sam dosta solidno. Iskreno, ovdje se nemam čime rezultatski pohvaliti, međutim prošle godine sam stvarno pokazao odlično skijanje

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić izvukao je startni broj 10 za nedjeljnu veleslalomsku utrku u austrijskom Söldenu, kojom će i za skijaše započeti nova sezona Svjetskog kupa.

- Napokon počinje sezona, jedva čekam. Puno smo trenirali ove godine i jedva čekam pokazati što sam uspio napraviti u zadnjih sedam mjeseci. Pripremni period je bio jako dobar, u Ushuaiji smo 'pogodili' jako dobro vrijeme, uvjeti su bili fenomenalni i nadam se da će se to pokazati ove zime - izjavio je 32-godišnji Zagrepčanin uoči svog 11. starta na ledenjaku Rettenbach.

U subotu je pratio nastup Zrinke Ljutić koja je prvu utrku u sezoni završila na 10. mjestu, iako je nakon prve vožnje bila na odličnom trećem mjestu. No, i 10. mjesto je Zrinkin najbolji plasman u Söldenu.

- To je odličan rezultat. Top 10 plasmani su izvrsni. Odlično je skijala prvi 'lauf', u drugom je, kao što je i sama rekla, mogla bolje na strmini, međutim, skijala je puno bolje nego na treninzima.

Kad su njegovi nastupi u pitanju, Zubčić se može pohvaliti s tri osvojena 12. mjesta, a najbolji rezultat u Söldenu mu je 9. mjesto iz 2021. Prošle godine je bio na najboljem putu da se domogne postolja, nakon što je u prvoj vožnji imao drugo vrijeme, ali zbog pogreške u donjem dijelu staze nije došao do cilja druge vožnje.

- Drago mi je da smo uspjeli uhvatiti dva dana kvalitetnog treninga u Söldenu i skijao sam dosta solidno. Iskreno, ovdje se nemam čime rezultatski pohvaliti, međutim prošle godine sam stvarno pokazao odlično skijanje i želim tako nastaviti ove i sljedećih godina -zaključio je Zubčić.

Nedjeljnu utrku će otvoriti Austrijanac Stefan Brennsteiner, a u elitnoj skupini su još Slovenac Žan Kranjec (2), najbolji skijaš svijeta Švicarac Marco Odermatt (3), brazilski predstavnik Lucas Pinheiro Braathen (4), Švicarac Thomas Tumler (5), Norvežanin Henrik Kristoffersen (6) i Švicarac Loic Meillard (7).

Start prve vožnje je u 10 sati, a druga bi trebala započeti u 13 sati.

