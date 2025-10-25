Zrinka Ljutić: Skijala sam bolje nego što sam očekivala. Jedva čekam slalom u Leviju!

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić novu sezonu Svjetskog kupa otvorila je osvajanjem desetog mjesta u veleslalomu na ledenjaku Rettenbach u austrijskom Soeldenu, što joj je najbolji rezultat u karijeri na ovom skijalištu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:43 Zagreb: Konferencija za medije Hrvatskog skijaškog saveza povodom početka nove sezone | Video: 24sata/pixsell

Ipak, ostaje žal što nakon trećeg vremena u prvoj vožnji nije uspjela na isti način svladati zahtjevnu stazu i u drugom nastupu.

- Odlična prva vožnja, rekla bih da je to bilo moje najbolje skijanje u Soeldenu, pogotovo na strmini. Bila sam stvarno zadovoljna tom vožnjom. Naravno, htjela sam puno i u drugoj, boriti se za postolje. Dobro sam krenula, uz neke pogreške u strmini. Bila je teža staza i teži uvjeti u drugoj vožnji, što me malo omelo i nisam uspjela tečno skijati kao u prvom 'laufu' - rekla je Ljutić i dodala:

- Generalno, ovo je napredak u Soeldenu, prošle godine sam bila 18., a ove deseta. Ovo je pokazatelj na čemu trebam raditi na toj strmini, jer i na treninzima sam se više mučila s tom strminom, tako da nije ovo nešto novo - sažela je svoje dojmove 21-godišnja Zagrepčanka.

U prvoj vožnji je iskoristila prednost startnog broja 3, ali je u drugom nastupu osjetila kako je startati nakon što je stazom prošlo već 27 skijašica.

- Smetala me uništena staza, to je nešto na čemu još moram raditi u veleslalomu. Vidljivost je stvarno bila slaba u obje vožnje. Malo se otvorila za Scheib u prvoj vožnji, što je ona iskoristila. Bila je jako izazovna utrka.

Unatoč svemu, Zrinka ne odlazi iz Soeldena nezadovoljna.

- Prošli tjedan na treninzima je bilo više lošijih nego dobrih vožnji na toj strmini, tako da sam stvarno sretna da sam uspjela izbrusiti neke detalje i na utrci skijati bolje nego što sam mislila da ću uspjeti.

Na treninzima u listopadu je bila posvećena veleslalomu, ali sad se vraća svojoj najdražoj disciplini, u kojoj je aktualna osvajačica Malog kristalnog globusa.

- Veleslalom je sad iza mene za neko vrijeme. Sljedeće dvije utrke su slalomske i veselim se opet svom slalomu.

Slalom u finskom Leviju za skijašice je na rasporedu 15. studenoga.

- Levi je uvijek poseban, jako se dobro osjećam tamo, na tom snijegu. Veselim se promijeniti rutinu i uzeti slalomske skije - poručila je Zrinka, kojoj će se u Leviju na startu pridružiti i Leona Popović.