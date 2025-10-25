Obavijesti

Sport

Komentari 1
DOJMOVI NAKON PRVE UTRKE

Zrinka Ljutić: Skijala sam bolje nego što sam očekivala. Jedva čekam slalom u Leviju!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zrinka Ljutić: Skijala sam bolje nego što sam očekivala. Jedva čekam slalom u Leviju!
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Generalno, ovo je napredak u Seldenu, prošle godine sam bila 18., a ove deseta. Ovo je pokazatelj na čemu trebam raditi na toj strmini, jer i na treninzima sam se više mučila s tom strminom, tako da nije ovo nešto novo

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić novu sezonu Svjetskog kupa otvorila je osvajanjem desetog mjesta u veleslalomu na ledenjaku Rettenbach u austrijskom Soeldenu, što joj je najbolji rezultat u karijeri na ovom skijalištu. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Konferencija za medije Hrvatskog skijaškog saveza povodom početka nove sezone 02:43
Zagreb: Konferencija za medije Hrvatskog skijaškog saveza povodom početka nove sezone | Video: 24sata/pixsell

Ipak, ostaje žal što nakon trećeg vremena u prvoj vožnji nije uspjela na isti način svladati zahtjevnu stazu i u drugom nastupu.

- Odlična prva vožnja, rekla bih da je to bilo moje najbolje skijanje u Soeldenu, pogotovo na strmini. Bila sam stvarno zadovoljna tom vožnjom. Naravno, htjela sam puno i u drugoj, boriti se za postolje. Dobro sam krenula, uz neke pogreške u strmini. Bila je teža staza i teži uvjeti u drugoj vožnji, što me malo omelo i nisam uspjela tečno skijati kao u prvom 'laufu' - rekla je Ljutić i dodala:

- Generalno, ovo je napredak u Soeldenu, prošle godine sam bila 18., a ove deseta. Ovo je pokazatelj na čemu trebam raditi na toj strmini, jer i na treninzima sam se više mučila s tom strminom, tako da nije ovo nešto novo - sažela je svoje dojmove 21-godišnja Zagrepčanka.

U prvoj vožnji je iskoristila prednost startnog broja 3, ali je u drugom nastupu osjetila kako je startati nakon što je stazom prošlo već 27 skijašica. 

- Smetala me uništena staza, to je nešto na čemu još moram raditi u veleslalomu. Vidljivost je stvarno bila slaba u obje vožnje. Malo se otvorila za Scheib u prvoj vožnji, što je ona iskoristila. Bila je jako izazovna utrka.

Unatoč svemu, Zrinka ne odlazi iz Soeldena nezadovoljna.

- Prošli tjedan na treninzima je bilo više lošijih nego dobrih vožnji na toj strmini, tako da sam stvarno sretna da sam uspjela izbrusiti neke detalje i na utrci skijati bolje nego što sam mislila da ću uspjeti.

PRVA UTRKA SEZONE Ništa od postolja, Zrinka Ljutić podbacila je u drugoj vožnji
Ništa od postolja, Zrinka Ljutić podbacila je u drugoj vožnji

Na treninzima u listopadu je bila posvećena veleslalomu, ali sad se vraća svojoj najdražoj disciplini, u kojoj je aktualna osvajačica Malog kristalnog globusa.

- Veleslalom je sad iza mene za neko vrijeme. Sljedeće dvije utrke su slalomske i veselim se opet svom slalomu.

Slalom u finskom Leviju za skijašice je na rasporedu 15. studenoga. 

- Levi je uvijek poseban, jako se dobro osjećam tamo, na tom snijegu. Veselim se promijeniti rutinu i uzeti slalomske skije - poručila je Zrinka, kojoj će se u Leviju na startu pridružiti i Leona Popović.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...
AVANTURA VAN SPORTA

FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
FOTO Plivačica s neprimjerenom odjećom naljutila je šefove. A onda priopćila šokantnu odluku
ZAIGRALA SE

FOTO Plivačica s neprimjerenom odjećom naljutila je šefove. A onda priopćila šokantnu odluku

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je odgovorne iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025