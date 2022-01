U utorak (4. siječnja) na rasporedu je Snježna kraljica gdje će Leona Popović, Zrinka Ljutić i Andrea Komšić pokušati prekinuti 11-godišnje čekanje na hrvatsku osvajačicu bodova na sljemenskoj utrci, dok ćemo u srijedu saznati tko će biti "kralj Sljemena".

Najveća očekivanja, logično, imamo od najboljeg hrvatskog skijaša Filipa Zubčića, majstora veleslaloma, koji je ove sezone bio jednom na postolju, i to na slalomu u Val d'Isereu.

- Zadnjih par dana sam uglavnom odmarao jučer sam odradio jedan kratki trening na Sljemenu s obzirom na visoke temperature. Dobro se osjećam, odmorio sam se preko Stare i Nove godine pa sam tako spreman za siječanj - rekao je u Zubo na presici.

POGLEDAJTE VIDEO: Filip Zubčić uoči prvog dana Snježne kraljice

Treće mjesto u Val d'Isereu bilo je zasad jedino slalomsko postolje u karijeri Zubčića, koji, priznaje, i nije očekivao takav rezultat na otvaranju sezone, odnosno prvoj slalomskoj utrci.

- Bio sam jako sretan što sam na prvoj slalomskoj utrci došao do postolja. To je ono čemu smo se nadali da mogu napraviti u ovoj sezoni .Puno smo trenirali slalom posljednjih godina, ali me svejedno iznenadilo što sam to uspio već u prvoj utrci.

Staza na Sljemenu je malokada idealna, a neće biti ni ove godine. Snijega nema, a temperature su visoke. Još kada se uzme u obzir količina soli koju će organizatori prosipati uoči ženske utrke...

- Odgovara mi zeznuta staza. Sljemenska je staza jako duga i još ako će bit grbava, bit će dosta fizički zahtjevna, no ne žalim. Često sam napravio dobar rezultat na teškim stazama.

Za razliku od ženske utrke (druga kreće u 16.05), prva muška vožnja kreće tek u 15.30, a druga će se voziti praktički u noćnim uvjetima (18.40).

Prvi lauf će možda biti malo zeznut zbog sumraka, ali tako je kako je. Svima je jednako. Drugi će lauf bit totalno u mraku, to će biti super - zaključio je Zubčić.

Inače, Zubčić je na Sljemenu prošle godine završio 5., a u Top 15 završili su i Matej Vidović (12.) i Samuel Kolega (15.), kojemu su to praktički jedini osvojeni bodovi u karijeri u Svjetskom kupu. Iako zbog epidemioloških mjera na Sljemenu neće biti navijača, podržimo naše skijaše uz male ekrane. Osim spomenutih, na Sljemenu će nastupiti i Istok Rodeš koji je 2019. završio na odličnom sedmom mjestu.

Muška slalomska utrka se na Sljemenu vozi od 2008., Marcel Hirscher je apsolutni "kralj Sljemena" s pet pobjeda, a Hrvatska nikad nije imala pobjednika. Nadajmo se da to ovi dečki mogu promijeniti.