Zverev izbacio Alcaraza i ušao u polufinale Australian Opena!

Njemački tenisač Alexander Zverev posljednji je polufinalist prvog ovogodišnjeg "grand slam" turnira Australian Opena u Melbourneu, on je u četvrtfinalu svladao drugog nositelja i aktualnog wimbledonskog pobjednika Španjolca Carlosa Alcaraza sa 6-1, 6-3, 6-7 (2), 6-4.

Zverev je prva dva i pol seta odigrao fenomenalno te je kod vodstva 5-3 u trećem setu servirao za meč. No, tada je Alcaraz ponudio dio svoje teniske magije, po prvi put u dvoboju oduzeo servis Nijemcu, a onda s nekoliko izvrsnih poena dominirao "tie-breakom" i odveo dvoboj u četvrti set. Ipak, Zverev je u toj dionici igri uspio pronaći put do pobjede.

Za Zvereva je ovo prva pobjeda protiv TOP 5 igrača na "grand slam" turnirima iako mu je ovo sedmi ulazak u polufinale, u Melbourneu je bio među posljednja četiri 2020., u Roland Garrosu je dolazio do polufinala tri godine zaredom (2021-2023), dok je na US Openu 2020. igrao svoj jedini finale, a 2021. stigao ponovno do polufinala.

U petak će Zverev u polufinalu igrati protiv trećeg igrača svijeta Danila Medvedeva koji je ranije u srijedu svladao Poljaka Huberta Hurkacza sa 7-6 (4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4.

Drugi polufinalni par čine branitelj naslova i prvi igrač svijeta Novak Đoković i Talijan Jannik Sinner.