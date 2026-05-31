Zverev lako do četvrtfinala RG-a

Nijemac Alexander Zverev plasirao se u četvrtfinale ovogodišnjeg Roland Garrosa u konkurenciji tenisača, drugi nositelj turnira i najveći favorit za naslov nakon ispadanja Jannika Sinnera i Novaka Đokovića u 4. kolu je sa 7-6 (3), 6-4, 6-1 svladao sretnog gubitnika iz Nizozemske Jespera De Jonga.

Zverev, koji je igrao finale u Parizu prije dvije godine, za suparnika u četvrtfinalu imat će 19-godišnjeg Španjolca Rafaela Jodara koji je u 4. kolu preokretom sa 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 svladao 15 godina starijeg sunarodnjaka Pabla Carrena.

Foto: Stephane Mahe

Osim finala Roland Garrosa 2024. u kojem je izgubio od Carlosa Alcaraza, 29-godišnji Zverev ima još dva poraza u finalima "grand slam" turnira, 2020. je na US Openu izgubio od Dominica Thiema, a lani na Australian Openu od Sinnera. Usto ima još sedam poraza u polufinalima te ga se smatra trenutačno najboljim igračem bez osvojenog "grand slama", a s obzirom na konkurenciju koja je ostala u Parizu lini se kako mu je ovo najbolja prilika.