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Zverev: Prvi put vjerujem da mogu osvojiti Wimbledon... Sinner: Blizu si! Sjajni smo bili

Piše Jakov Drobnjak,
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Zverev: Prvi put vjerujem da mogu osvojiti Wimbledon... Sinner: Blizu si! Sjajni smo bili
Foto: Toby Melville
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Sinner je u spektaklu slomio Zvereva i osvojio Wimbledon, peti Grand Slam u karijeri. Nakon meča pala su dirljiva priznanja i velike zahvale

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Nezatustavljivi Jannik Sinner još jednom je osvajač najvećeg teniskog turnira na svijetu. U četiri seta finala svladao je Alexandera Zvereva (6-7, 7-6, 6-3, 6-4). Vrhunski nivo tenisa gledali smo u finalu, "tukli" su i jedan i drugi u prva dva seta, ali je onda Talijan pokazao zašto je broj 1 na svijetu. Zverev je uzeo prvi set, drugi izgubio u tie-brakeu, no dalje više nije mogao.

Wimbledon
Foto: Toby Melville

Sinneru je ovo drugi Wimbledon i peti Grand Slam u karijeri. Protiv Zvereva sjajno se kretao po terenu, odlično servirao i igrao kratke lopte i zasluženo je došao do trofeja. Nakon finala oba igrača su se tradicionalno obratila publici.

-  Prvo hvala Zverevu. Ako ovako nastaviš imat ćeš jedan ovakav trofej kod sebe. Želim ti puno sreće, možda ne da budeš broj 1 jer si mi jako blizu ha ha, ali svaka čast. Sjajan si. Hvala i mom timu i obitelji. Mama je odlazila sa stadiona par puta. Fenomenalno finale je ovo bilo. Dali smo obojica sve od sebe i sretan sam što smo pokazali ovakvu visoku kvalitetu tenisa- rekao je Sinner pa nastavio:

- Nema boljeg mjesta za igrati tenis nego ovdje. Čudesno je igrati u nedjelju ovdje, ne uzimam to zdravo za gotovo. Hvala vama u publici, predivno je igrati pred vama i hvala još jednom. Posebno hvala djeci koja sakupljaju loptice, život nam je lakši zbog vas. Ovo je najposebniji turnir na svijetu - rekao je pobjednik.

Wimbledon
Foto: Marko Djurica

Prije njega sjajnim govorom obratio se publici Zverev.

- Jannik, ne volim te više. Izgubio sam devet puta za redom od tebe. Čestitke Janniku, pokazao je zašto je najbolji na svijetu. Čast je biti ovdje, nije bilo kako sam zamislio, ali čast mi je. Čestitam i Jannikovom timu, zaslužili ste ovo, došli ste s njim kada nije bio ni u top 10, sadi imate pet GS-a - započeo je Zverev pa dodao: 

- Hvala i mom timu, imali smo sjajna dva mjeseca. Nismo pobijedili, ali ovo je prvi puta da vjerujem da mogu osvojiti Wimbledon. Hvala i navijačima. Osjetio sam vašu veliku podršku. Sjajno je igrati na centralom terenu i zbog kraljevske lože. Sjajno je igrati pred vama vaša Visosti i pred ostalim ljudima. Divno je i posebno i ogromna je čast biti ovdje s vama.

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