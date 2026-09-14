Zverevu su s četiri godine otkrili dijabetes: 'Mama je bila hrabra, ali moje mečeve ni ne gleda...'

Bio sam 'u zoni' i nisam čuo ništa. Treneri su nas uvijek učili da se koncentriramo na sljedeći poen i zaboravimo rezultat. Baš mi je to pomoglo.

Alexander Zverev (29) osvojio je zadnji poen na US Openu i nekoliko trenutaka nije osvijestio da je osvojio i drugi Grand Slam u karijeri. Pripremao se za sljedeći poen kad je konačno shvatio da je pobijedio Bena Sheltona (6-3, 7-6, 5-7, 6-2) i pokvario večer i dan Amerikancima, koji su se nadali američkom partyju.

Foto: Shannon Stapleton

- Njemačka je čekala 30 godina na Grand Slam titulu, a sad imamo dvije u tri mjeseca.

Obje zahvaljujući njemu. Predugo je Zverev čekao da preskoči barijeru kojom je trebao zaokružiti karijeru, tijekom koje je uvijek bio blizu i Novaku Đokoviću i Rafaelu Nadalu, a sad i Janniku Sinneru i Carlosu Alcarazu. I na Roland Garrosu i na US Openu iskoristio je njihove probleme i to što nije morao pobijediti nijednog od njih da bi otišao do kraja. U New Yorku je otišao do kraja ne suočivši se ni s jednim igračem iz Top 20. Tenis je danas postao nepredvidljiv, ali, nažalost, to ne znači nužno i zanimljiv. Štoviše.

- Nisam najtalentiraniji na svijetu, ali sve sam postigao napornim radom i u ovoj godini naplatio sam sve što sam prolazio prije. Mislim da je Bog vidio koliko sam patio i koliko sam se trudio - rekao je Zverev.

Foto: Mike Segar

Pa i nakon poraza na istome mjestu prije šest godina. U onom "korona" finalu, njemu prvom na Grand Slamu, servirao je za meč protiv Dominica Thiema. I izgubio. Snove su mu poslije rušili Alcaraz i Sinner u Parizu, odnosno Melbourneu, no ove je godine u Parizu konačno naplatio sve ono što je zaslužio svojim tenisom. Ali i životnom pričom. Jer premalo se govori o tome da se Zverev tijekom cijelog života nosi s dijabetesom tipa 1.

- Kad ti liječnici kao četverogodišnjaku kažu da će ti život i bavljenje sportom biti ograničeni, morate imati snažnu i hrabru majku koja će sinu reći da će moći biti što god poželi. Moja je majka najsnažnija koju poznajem, ali ona zapravo nikad ni ne gleda moje mečeve - otkrio je Zverev, koji bi ovog tjedna u Halleu trebao predvoditi Njemačku protiv Hrvatske u Davis Cupu. 