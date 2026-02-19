Zvezda zna kako s Lilleom, dobila ga i drugi put u sezoni

Prve utakmice play-offa Europske lige obilježili su gostujući sastavi upisavši čak šest pobjeda, dok je jedini domaćin koji je slavio u osam odigranih utakmica bio Ludogorec.Stuttgart, Bologna, Nottingham Forest, Celte Vigo, Crvena zvezda i Genk su gostujućim pobjedama napravili veliki korak prema plasmanu u osminu finala. Jedini domaći sastav koji je ostvario pobjedu bio je Ludogorec, dok su Panathinaikos i Viktorija remizirali.

Stuttgart je u Glasgowu uvjerljivo porazio Celtic sa 4-1.

Gosti su poveli u 15. minuti golom Bilala El Khannoussa, izjednačio je Benjamin Nygren šest minuta kasnije, no marokanski veznjak je svojim drugom golom na utakmici vratio Stuttgart u prednost u 28. minuti. U nastavku susreta njemački bundesligaš je zabio još dva gola, a strijelci su bili Jamie Leweling (57) i Tiago Tomas (90+3).

Nottingham Forest je u Istanbulu deklasirao Fenerbahče sa 3-0. Engleski premierligaš je projurio kroz Istanbulu. Murillo je doveo Forest u vodstvo u 21. minuti, a Igor Jesus je u 43. minuti "podebljao" prednost engleskog sastava. Pobjedu gostiju potvrdio je Morgan Gibbs-White u 50. minuti.

Genk je u Zagrebu sa 3-1 bio bolji od Dinama. Gosti su poveli u 15. minuti golom Bryana Heynena. Samo šest minuta kasnije bilo je 2-0, a strijelac je bio Zakarija El Ouahdi. Dion Drena Beljo je vratio nadu domaćinu smanjivši u 44. minuti, no u posljednjim trenucima susreta El Ouahdi je pogodio za velikih 3-1.

Celta je u Solunu slavila sa 2-1 protiv PAOK-a.

Španjolci su poveli u 34. minuti golom Iaga Aspasa, a 43. minuti je Williot Swedberg povećao prednost Celte. Nadu turskom sastavu vratio je Alexander Jeremejeff u 77. minuti. Dejan Lovren je igrao cijeli susret za PAOK, dok Luka Ivanišec nije nastupio.

Uspješna je bila i Bologna koja je u Norveškoj pobijedila Brann sa 1-0. Gol odluke je zabio Santiago Castro u devetoj minuti. Nikola Moro je za goste igrao do 75. minute.

Crvena zvezda je u Francuskoj šokirala Lille slavivši sa 1-0, a strijelac je bio Tebo Uchenna (45+1). Ovo je prva gostujuća pobjeda Crvene zvezde protiv nekog francuskog kluba u povijesti europskih natjecanja.

Gol odluke pao je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, a zabio ga je Franklin Tebo Uchenna, donijevši svojoj momčadi prednost pred uzvrat na stadionu Rajko Mitić.

Jedinu domaću pobjedu ostvario je Ludogorec porazivši Ferencvaroš sa 2-1.

Kwadwo Duah (23) i Son (67) su zabili za domaćine, a Yusuf Bambidele (27) za goste. Franko Kovačević je za mađarski sastav igrao do 75. minute.

Panathinaikos i Viktorija Plzen su odigrali 2-2.

Denis Višinsky je doveo Viktoriju do prednosti u 11. minuti, izjednačio je Andreas Tetteh nakon pola sata susreta, da bi isti igrač u 61. minutio doveo Pao do prednosti. Ipak u 80. minuti je Cheick Souare postavio konačnih 2-2. Tin Jedvaj nije nastupio za grčki sastav.

Uzvratni susreti su 26. veljače.