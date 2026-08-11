ZVEZDA PADALICA Nogometaši srpskog prvaka ostali bez LP

Nogometaši Crvene zvezde ispali su u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Prvaci Srbije izgubili su od izraelskog prvaka Hapoel Beer Sheve. Izraelci su prošli u sljedeći krug ukupnim rezultatom 3-0. U Beogradu su slavili 2-0, a golove su zabili srpski napadač Igor Zlatanović u 61, minuti te Javon East u 79. minuti susreta.

Foto: Dusan Milenkovic

Ono što je zanimljiv podatak je vrijednost ove dvije momčadi. Zvezda prema Transfermarktu vrijedi 116,75 milijuna eura, a najskuplji igrač momčadi Dejana Stankovića je 18-godišnji veznjak Vasilije Kostov, koji vrijedi 25 milijuna eura, odnosno više od cijele momčadi izraelskog prvaka. Hapoel Beer Sheva prema istoj stranici vrijedi 20 milijuna eura.

Izraelsku momčad u sljedećoj fazi natjecanja čeka bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas koji je s azerbajdžanskim Sabahom napravio čudo. Njegova momčad pobijedila je danski Aarhus s 4-0 pred domaćom publikom i nadoknadila zaostatak iz prve utakmice kada su izgubili 2-1.

Nogometaši slovenskog Celja također su uspješno izborili play-off Lige prvaka. Nakon što su poraženi u prvoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija o Ararat-Armenie (1-2), pred domaćom publikom došli su do slavlja. U uzvratu su slavili 2-0 i s ukupnih 3-2 prošli dalje, a golove su u dramatičnoj završnici zabili Yaya Dukuly u 83. minuti i Benjamin Verbič u 85. minuti.

Uzvratne utakmice 3. pretkola Lige prvaka

Kairat Almaty - Levski Sofija 0-1 (ukupno 2-0 za Levski)

Bodo/Glimt - Royale Union SG 3-2 (ukupno 6-5 za Bodo/Glimt)

Sabah Baku - Aarhus 4-0 (ukupno 5-2 za Sabah)

Kauno Žalgiris - DINAMO 1-2 (ukupno 7-1 za Dinamo)

NEC Nijmegen - Oylmpiakos 2-1 (ukupno 2-1 za NEC)

Slovan Bratislava - Mjaellby 2-0 (ukupno 4-1 za Slovan)

Sturm Graz - Fenerbahče 0-1 (ukupno 3-0 za Fenerbahče)

Lyon - Sparta Prag 3-0 (ukupno 4-2 za Lyon)



Parovi doigravanja (18. i 19. kolovoza / 25. i 26. kolovoza)

Levski Sofija - AEK Atena

Celtic - LASK

DINAMO - Viking

Slovan Bratislava - Celje

Hapoel Beer Sheva - Sabah Baku

Fenerbahče - Lyon

NEC Nijmegen - Bodo/Glimt