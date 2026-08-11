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PORAZ U BEOGRADU

ZVEZDA PADALICA Nogometaši srpskog prvaka ostali bez LP

Piše HINA, Issa Kralj,
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ZVEZDA PADALICA Nogometaši srpskog prvaka ostali bez LP
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Foto: Dusan Milenkovic
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Šok u Beogradu! Zvezda ispala od Hapoela kojeg čeka bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas

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Nogometaši Crvene zvezde ispali su u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Prvaci Srbije izgubili su od izraelskog prvaka Hapoel Beer Sheve. Izraelci su prošli u sljedeći krug ukupnim rezultatom 3-0. U Beogradu su slavili 2-0, a golove su zabili srpski napadač Igor Zlatanović u 61, minuti te Javon East u 79. minuti susreta. 

Beograd: Utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu prvaka, FK Crvena zvezda - FK Hapoel
Foto: Dusan Milenkovic

Ono što je zanimljiv podatak je vrijednost ove dvije momčadi. Zvezda prema Transfermarktu vrijedi 116,75 milijuna eura, a najskuplji igrač momčadi Dejana Stankovića je 18-godišnji veznjak Vasilije Kostov, koji vrijedi 25 milijuna eura, odnosno više od cijele momčadi izraelskog prvaka. Hapoel Beer Sheva prema istoj stranici vrijedi 20 milijuna eura. 

USPJEH VALDASA DAMBRAUSKASA Bivši trener Hajduka napravio čudo u kvalifikacijama za LP
Bivši trener Hajduka napravio čudo u kvalifikacijama za LP

Izraelsku momčad u sljedećoj fazi natjecanja čeka bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas koji je s azerbajdžanskim Sabahom napravio čudo. Njegova momčad pobijedila je danski Aarhus s 4-0 pred domaćom publikom i nadoknadila zaostatak iz prve utakmice kada su izgubili 2-1. 

Nogometaši slovenskog Celja također su uspješno izborili play-off Lige prvaka. Nakon što su poraženi u prvoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija o Ararat-Armenie (1-2), pred domaćom publikom došli su do slavlja.  U uzvratu su slavili 2-0 i s ukupnih 3-2 prošli dalje, a golove su u dramatičnoj završnici zabili Yaya Dukuly u 83. minuti i Benjamin Verbič u 85. minuti. 

Uzvratne utakmice 3. pretkola Lige prvaka

Kairat Almaty - Levski Sofija 0-1 (ukupno 2-0 za Levski)

Bodo/Glimt - Royale Union SG 3-2 (ukupno 6-5 za Bodo/Glimt)

Sabah Baku - Aarhus 4-0 (ukupno 5-2 za Sabah)

Kauno Žalgiris - DINAMO 1-2 (ukupno 7-1 za Dinamo)

NEC Nijmegen - Oylmpiakos 2-1 (ukupno 2-1 za NEC)

Slovan Bratislava - Mjaellby 2-0 (ukupno 4-1 za Slovan)

Sturm Graz - Fenerbahče 0-1 (ukupno 3-0 za Fenerbahče)

Lyon - Sparta Prag  3-0 (ukupno 4-2 za Lyon)


Parovi doigravanja (18. i 19. kolovoza / 25. i 26. kolovoza)
Levski Sofija - AEK Atena
Celtic - LASK
DINAMO - Viking
Slovan Bratislava - Celje
Hapoel Beer Sheva - Sabah Baku
Fenerbahče - Lyon
NEC Nijmegen - Bodo/Glimt

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