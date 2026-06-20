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Zvijezda Barce i Brazila upitna, ali vraća se Neymar

Piše Filip Sulimanec,
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Zvijezda Barce i Brazila upitna, ali vraća se Neymar
Foto: Jeenah Moon

Izbornik Brazila Carlo Ancelotti objavio je da će Neymar biti spreman za igru u posljednjoj utakmici u skupini koju Seleção igra protiv Škotske

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Napadač Barcelone Raphinha zamijenjen je u prvom poluvremenu pobjede Brazila nad Haitijem u ponedjeljak u Philadelphiji zbog ozljede desne noge.

Krilni igrač primio je pomoć liječničke službe Brazila na terenu prije nego što je napustio utakmicu. Izgledao je vidno uzrujan, a suigrač Gabriel Magalhães viđen je kako mu upućuje riječi ohrabrenja. „Raphinha je osjetio bol u desnoj loži tijekom prvog poluvremena utakmice protiv Haitija”, stoji u priopćenju brazilskog saveza nakon utakmice. „Igrač je započeo s terapijom i obavit će se dodatni pregledi. Objavit ćemo nove informacije čim budu dostupne.”

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Foto: Dylan Martinez

Nakon utakmice, Raphinhin suigrač Vinicius Junior rekao je: „Šteta je što je Rapha morao napustiti utakmicu zbog ozljede. Mislim da se radi o istoj ozljedi koju je imao i prošli put. Nadam se da nije ozbiljno kako bi mogao ostati s nama.”

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Vinicius je pritom mislio na ozljedu lože koju je Raphinha zadobio krajem ožujka igrajući za Barcelonu, a zbog koje je izbivao s terena mjesec dana.

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Izbornik Brazila Carlo Ancelotti objavio je da će Neymar biti spreman za igru u posljednjoj utakmici u skupini koju Seleção igra protiv Škotske. Ofenzivni veznjak Santosa propustio je prve dvije utakmice na turniru zbog ozljede lista, no izbornik je najavio da će se početkom sljedećeg tjedna priključiti treninzima s momčadi te da će igrati ulogu u utakmici idućeg tjedna kojom se zatvara natjecanje u skupini C.

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