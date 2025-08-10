Pedri je prošle sezone odigrao 59 utakmica i zabio šest golova, uz osam asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi 140 milijuna eura. S druge strane, Bellingham je u 58 utakmica zabio 15 golova i isto toliko ih namjestio
Zvijezda Barcelone nahvalila velikog rivala: 'Jude Bellingham je sjajan, teško ga je čuvati'
Ono što su dugo bili Cristiano Ronaldo i Lionel Messi, Toni Kroos i Xavi, Luka Modrić i Andres Iniesta, sada su u Realu i Barceloni neki novi igrači. Jedno od rivalstava koje se potencira jest ono Judea Bellinghama (22) i Pedrija (22), a veznjak Barcelone nahvalio je velikog suparnika.
- Jude Bellingham je zaista nevjerojatan. Kombinira fizičku snagu s tehničkim sposobnostima, što suočavanje s njim čini izuzetno teškim - rekao je Pedri i pohvalio još jednog igrača "kraljeva".
- Real Madrid ima puno vrlo dobrih igrača. Kad Kylian Mbappe ima loptu i igra jedan na jedan, vrlo ga je teško zaustaviti.
Pedri je prošle sezone odigrao 59 utakmica i zabio šest golova, uz osam asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi 140 milijuna eura. S druge strane, Bellingham je u 58 utakmica zabio 15 golova i isto toliko ih namjestio, a prema TM-u vrijedi 180 milijuna eura.
