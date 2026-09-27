Zvijezda Barcelone napustila je španjolsku reprezentaciju uoči Hrvatske. Stiže igrač Atletica

Atleticov branič Robin Le Normand priključit će se reprezentaciji Španjolske uoči utakmice s Hrvatskom kao zamjena za Erica Garcíju, koji je napustio kamp zbog problema s lijevim koljenom, izvijestio je u nedjelju Španjolski nogometni savez. Branič Barcelone osjetio je nelagodu u koljenu uoči jučerašnje utakmice s Engleskom, a nakon obavljenih liječničkih pregleda odlučeno je da bude povučen iz reprezentacije zbog blizine sljedećih međunarodnih utakmica.

Španjolska, koja je u Londonu pobijedila Englesku s 3-2, u utorak će ugostiti Hrvatsku u Sevilli. Nakon toga će odmjeriti snage sa Češkom, a 6. listopada će gostovati u Splitu kod Hrvatske. Španjolska je oslobodila 25-godišnjeg Garciju "kako bi se izbjegao bilo kakav dodatni rizik i zaštitilo zdravlje igrača".

Njegova zamjena, 27-godišnji Le Normand, upisao je 27 nastupa za reprezentaciju, ali posljednji put prije godinu dana. Nije bio u sastavu Španjolske koja je prije dva mjeseca osvojila Svjetsko prvenstvo. Le Normand je igrao protiv Hrvatske u lipnju 2023. u finalu Lige nacija u kojem su Španjolci slavili boljim izvođenjem jedanaesteraca, a također i godinu dana kasnije na Europskom prvenstvu kada su pobijedili s 3-0.