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Zvijezda Barcelone napustila je španjolsku reprezentaciju uoči Hrvatske. Stiže igrač Atletica

Piše HINA,
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Zvijezda Barcelone napustila je španjolsku reprezentaciju uoči Hrvatske. Stiže igrač Atletica
Foto: Peter Cziborra
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Španjolci pred Hrvatsku ostali bez Garcíje zbog koljena, a uskače Le Normand!

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Atleticov branič Robin Le Normand priključit će se reprezentaciji Španjolske uoči utakmice s Hrvatskom kao zamjena za Erica Garcíju, koji je napustio kamp zbog problema s lijevim koljenom, izvijestio je u nedjelju Španjolski nogometni savez. Branič Barcelone osjetio je nelagodu u koljenu uoči jučerašnje utakmice s Engleskom, a nakon obavljenih liječničkih pregleda odlučeno je da bude povučen iz reprezentacije zbog blizine sljedećih međunarodnih utakmica.

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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Španjolska, koja je u Londonu pobijedila Englesku s 3-2, u utorak će ugostiti Hrvatsku u Sevilli. Nakon toga će odmjeriti snage sa Češkom, a 6. listopada će gostovati u Splitu kod Hrvatske. Španjolska je oslobodila 25-godišnjeg Garciju "kako bi se izbjegao bilo kakav dodatni rizik i zaštitilo zdravlje igrača".

Njegova zamjena, 27-godišnji Le Normand, upisao je 27 nastupa za reprezentaciju, ali posljednji put prije godinu dana. Nije bio u sastavu Španjolske koja je prije dva mjeseca osvojila Svjetsko prvenstvo. Le Normand je igrao protiv Hrvatske u lipnju 2023. u finalu Lige nacija u kojem su Španjolci slavili boljim izvođenjem jedanaesteraca, a također i godinu dana kasnije na Europskom prvenstvu kada su pobijedili s 3-0.

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