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DIJETE ILI SVJETSKO PRVENSTVO?

Zvijezda Belgije planira napustiti SP zbog rođenja sina. Voditeljica: 'Bit će beskoristan'

Piše Filip Sulimanec,
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Zvijezda Belgije planira napustiti SP zbog rođenja sina. Voditeljica: 'Bit će beskoristan'
Foto: BLAKE DAHLIN

U emisiji L’Équipe de choc, voditeljica France Pierron izrazila je svoje nerazumijevanje

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Ostati na Svjetskom prvenstvu ili prisustvovati rođenju svog prvog djeteta? Za belgijskog napadača Jérémyja Dokua odgovor je jasan. Ovaj 24-godišnji igrač najavio je da bi želio napustiti „Crvene đavle” ako se njegova supruga, kojoj je termin predviđen za početak srpnja, porodi tijekom Mundijala. „Nijedan otac to ne bi htio propustiti”, piše Le Parisien.

Takav stav, međutim, nije naišao na opće odobravanje. U emisiji L’Équipe de choc, voditeljica France Pierron izrazila je svoje nerazumijevanje.

„Kada imaš priliku sudjelovati na Svjetskom prvenstvu, postoje stotine nogometaša koji bi ubili da su na tvom mjestu, a ti ćeš sve to napustiti kako bi prisustvovao rođenju svog djeteta, što je, oprostite mi, odvratan trenutak u kojem je otac potpuno beskoristan i ima ulogu statista.”

Njezino stajalište zbunilo je bivšeg boksača Brahima Aslouma, analitičara u emisiji. „Kako to misliš, beskoristan? Tko pruža podršku?”. „Zar primalja to ne zna raditi? Dok ćeš ti izgubiti 10 sati, umoriti se, doživjeti emotivni šok i ispasti iz ritma Svjetskog prvenstva”, uzvratila mu je France Pierron.

FIFA World Cup 2026 - Group G - Belgium v Egypt
Foto: Lee Smith

Bio je to početak napete rasprave između dvoma protagonista, pri čemu je Brahim Asloum naglasio da je „beba cijeli tvoj život. Svjetsko prvenstvo možeš osvojiti ili izgubiti, ali čim prođe, prošlo je”. „Ali Brahime, tvoja će beba uvijek biti tamo”, odgovorila je novinarka.

Ove su izjave izazvale snažne reakcije interneta. Ispod isječka iz emisije, koji je televizijski kanal objavio na svom Instagram profilu, ove subote ujutro zabilježeno je više od 13.000 komentara.

„France Pierron, u 2026. godini više se ne smije ovako govoriti. Svakodnevno se borimo za to da se očinstvo više vrednuje, da se očevi doista i istinski uključe. Fantastično je što Doku to želi. Žena koja rađa je žena koja je ranjivija. To nikada ne smijemo zaboraviti”, napisala je, između ostalog, novinarka Clémentine Sarlat.

„Prilično sam šokirana ovim izjavama. Reći da je otac 'beskoristan' tijekom poroda znači zaboraviti da se taj trenutak ne odnosi samo na bebu, već i na majku. Porod je intenzivan fizički i emotivni izazov”, također se navodi u jednom od komentara.

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