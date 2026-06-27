Zvijezda Brazila je bankrotirala?

Brazil u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva igra protiv Japana. U tom susretu Carlo Ancelotti neće moći računati na ozlijeđenog Raphinhu. I dok se kapetan Barcelone bori da se čim prije oporavi, izvan terena suočava se s financijskom kontroverzom koja je raspalila cijelu njegovu obitelj.

Vampeta, bivši brazilski reprezentativac javno je otkrio da je Raphinha bankrotirao i da ozbiljno razmišlja o prelasku u saudijski Al Hilal kako bi sanirao financijsku situaciju.

Iza svega navodno stoji obiteljska drama. Raphinhina financijska situacija, prema glasinama, bila je narušena odnosom s ocem Rafaelom Bellolijem, koji je godinama upravljao sinovljevom karijerom, ali je pritom, kako se šuška, zadržavao čak 80% prava na sinovljevu sliku. Odnos oca i sina navodno je pukao, a upravljanje karijerom preuzeo je tast Alexandre Madeira, licencirani agent FIFA-e. On je na tu ulogu stupio nakon što je bio prisiljen raskinuti suradnju s agentom Decom, koji je postao tehnički direktor Barcelone i više nije mogao obavljati obje funkcije istovremeno.

No, cijelu priču odbacila je supruga Natalia Rodrigues Belloli. - Sve je to apsurdno. Kad bismo imali samo 10% onoga što Raphinha zaradi, bili bismo bogati - rekla je, demantirajući i navode o problemima između supruga i njegova oca.