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RAPHINHA

Zvijezda Brazila je bankrotirala?

Piše Ivan Tomašković,
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Zvijezda Brazila je bankrotirala?
Foto: Dylan Martinez

U susretu šesnaestine finala Carlo Ancelotti neće moći računati na ozlijeđenog kapetana Barcelone

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Brazil u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva igra protiv Japana. U tom susretu Carlo Ancelotti neće moći računati na ozlijeđenog Raphinhu. I dok se kapetan Barcelone bori da se čim prije oporavi, izvan terena suočava se s financijskom kontroverzom koja je raspalila cijelu njegovu obitelj.

Vampeta, bivši brazilski reprezentativac javno je otkrio da je Raphinha bankrotirao i da ozbiljno razmišlja o prelasku u saudijski Al Hilal kako bi sanirao financijsku situaciju.

Iza svega navodno stoji obiteljska drama. Raphinhina financijska situacija, prema glasinama, bila je narušena odnosom s ocem Rafaelom Bellolijem, koji je godinama upravljao sinovljevom karijerom, ali je pritom, kako se šuška, zadržavao čak 80% prava na sinovljevu sliku. Odnos oca i sina navodno je pukao, a upravljanje karijerom preuzeo je tast Alexandre Madeira, licencirani agent FIFA-e. On je na tu ulogu stupio nakon što je bio prisiljen raskinuti suradnju s agentom Decom, koji je postao tehnički direktor Barcelone i više nije mogao obavljati obje funkcije istovremeno.

 No, cijelu priču odbacila je supruga Natalia Rodrigues Belloli. - Sve je to apsurdno. Kad bismo imali samo 10% onoga što Raphinha zaradi, bili bismo bogati - rekla je, demantirajući i navode o problemima između supruga i njegova oca.

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