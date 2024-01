Zvijezda Cityja napravila dijete drugoj, sad se pokajala: Grozno je što sam učinio, ja sam krivac

Kyle Walker (33) javno se pokajao zato što je prevario suprugu Annie, koja ga je nedavno izbacila iz obiteljske kuće od tri milijuna eura nakon što je saznala da ima dva izvanbračna djeteta.

Engleski reprezentativac i suigrač Joška Gvardiola i Matea Kovačića u Manchester Cityju napravio dijete influencerici Lauryn Goodman. Suprugu Annie poznaje više od 15 godina, a zadnje tri su proveli u braku. Ipak, Annie više nije mogla tolerirati niz seks skandala.

Foto: David Klein

Walker je dao brutalno iskreni intervju za The Sun, u kojem se pokajao zbog svojih postupaka.

- Grozno je to što sam učinio, preuzimam punu odgovornost. Napravio sam glupe postupke, ne mogu ni zamisliti kroz što prolazi Annie. Pokušao sam ju pitati, ali je povrijeđena. Ja sam joj ovo napravio, čovjek koji ju je trebao voljeti i paziti. Postoje dani kada samo želim ostati u krevetu i spavati - priznao je Walker.

Walker: 'Donio sam glupe odluke'

Dodaje kako se mora iskupiti zbog svojih pogrešaka.

- Ja sam privatna osoba, ali razumijem kako sam izložen u javnosti i kako moram objasniti moje postupke. Jedino sebe mogu kriviti. Zanemario sam moje odgovornosti i donio glupe odluke. Moji postupci rastužili su mnogo ljudi. Žao mi je, obiteljski sam čovjek, ovo se nije trebalo dogoditi. Nije pomogla činjenica što se sve odvilo u medijima, ali sad sam odlučio progovoriti kako bih se barem objasnio i kako bi ženi i djeci omogućio privatnost koja im je potrebna i koju zaslužuju.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Walker je odigrao 81 utakmicu za reprezentaciju Engleske, a u studenom je nosio i kapetansku vrpcu u remiju 1-1 protiv Sjeverne Makedonije.

Ljubavnica se namjerno preselila blizu Walkera

Annie Walker oprostila je Kyleu prevaru. čak i nakon što je otkrila kako je influencerici Lauryn Goodman napravio dijete, ali sve se okrenulo naglavačke kada je ona ponovno zatrudnjela.

- Rekla mi je za trudnoću krajem listopada, početkom studenog. Sjećam se da sam dobio poziv kada sam išao stepenicama na trening. Bio sam sa fizioterapeutom. Skoro sam se onesvijestio. Problijedio sam cijeli, rekao mi je: 'U čemu je problem?'. Nisam mu mogao odgovoriti - prisjetio se Walker.

Lauryn se namjerno preselila blizu Walkera, koji je pokušao zaustaviti njezinu selidbu. Pogriješio je u listopadu 2022. kada je otišao u London na operaciju prepona.

Foto: Matthew Childs/REUTERS

- Nije bilo namjerno ili dogovoreno. Ali spavao sam s njom, puno se toga dogodilo tada. Nije mi to opravdanje, 'poderao' sam prepone i stalno sam u mislima imao Svjetsko prvenstvo, htio sam ići. ”

Walker: 'Uplašio sam se'

Walker trenutačno živi u apartmanu u blizini Halea. Mjesečnu stanarinu plaća 8000 funti, dok je njegova trudna supruga ostala s troje djece u obiteljskoj kući.

- Nitko mi nije stavio pištolj na glavu i rekao da ovo mora napraviti. Ovo sam odlučio sam, nikoga neću kriviti za moje postupke. Ja sam kriv, ja i Lauryn smo jedini odgovorni. Kada bih se mogao vratiti u vrijeme i postupiti drugačije, to bih i učinio. Ali rodila je drugo dijete i dobio sam datum. To me uplašilo.

Foto: Scott Heppell/REUTERS

Defenzivac 'građana' prošlo je ljeto skoro prešao u Bayern. Klubovi su bili blizu završetka posla, ali na kraju je ipak ostao u Engleskoj. Objasnio je i zašto.

- Pokušao sam pobjeći. Jesam li htio otići iz Cityja? Nisam, naravno da ne. Najbolji smo klub na svijetu, ali to mi je bila šansa napustiti Englesku i ovdašnje medije. Znao sam kako mi otkucava sat, bio sam vrlo blizu selidbi. Imali smo razgovore, otišao bih u odličan klub, veliki klub. Ali eto, na kraju nisam mogao otići. Da se sve ovo dogodilo u Njemačkoj, ostao bih sam. Klinci mi ne bi bili negdje iza ugla gdje bi ih mogao vidjeti. Trenutačno patim, ali barem mogu otići doma, odvesti djecu u školu i maloga na nogomet - rekao je.