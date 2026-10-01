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Zvijezda Cityja otpala za susret protiv 'vatrenih' na Rujevici

Piše HINA,
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Zvijezda Cityja otpala za susret protiv 'vatrenih' na Rujevici
Foto: Peter Cziborra
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Šok za Englesku! O'Reilly zbog ozljede napustio reprezentaciju, Tuchel ne zove zamjenu, a protiv Hrvatske bi trebao uskočiti Lewis Hall

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Nico O'Reilly, 21-godišnji engleski nogometni reprezentativac, zbog ozljede neće biti u momčadi za posljednja dva nastupa u skupini 3 elitne Lige A Lige nacija.

Engleski mediji navode da je zbog ozljede O'Reilly napustio svoju reprezentaciju. Vratio se u svoj Manchester City gdje će nastaviti liječničke pretrage. Ne navodi se kakve točno probleme ima ovaj lijevi bočni igrač.

Carabao Cup - Third Round - Manchester City v Norwich City
Foto: Phil Noble

Umjesto njega engleski izbornik Thomas Tuchel neće nikoga novoga pozvati u reprezentaciju, a očekuje se da će njegovo mjesto u momčadi preuzeti 22-godišnji nogometaš Newcastlea Lewis Hall.

Ranije je O'Reilly odigrao cijelu utakmicu za Englesku u domaćem porazu protiv Španjolske od 2-3, dok je propustio susret u Pragu gdje su engleski nogometaši s 2-0 bili bolji od Češke.

Nakon subote i gostovanja na Rujevici protiv Hrvatske još će Engleska u utorak igrati na domaćem terenu protiv Češke.

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