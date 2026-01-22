Zvijezda Rijeke sukobila se s trenerom! Odlazak na pomolu

Niko Janković (24), jedan od najvrjednijih igrača Rijeke, nije bio ni na klupi u pobjedi protiv Istre 1961 u Puli. No nije se radilo o bolesti ili ozljedi; potpuno zdrav i spreman veznjak utakmicu je odgledao s tribina odlukom trenera Victora Sancheza. Od dolaska španjolskog stručnjaka u rujnu 2025., odnos između njega i Jankovića nije na zdravoj razini.

Izvori bliski klubu govore da njih dvojica jednostavno "nisu kliknuli". Brojke to potvrđuju: u 12 nastupa pod Sanchezom, Janković je ostao bez ijednog gola ili asistencije. Za igrača koji je prije toga u 117 utakmica imao 25 golova i 17 asistencija, ovo je drastičan pad. Sanchez navodno nije zadovoljan njegovim doprinosom u obrani i intenzitetom na treninzima, dok se Janković ne osjeća ugodno u novom sustavu igre. Kap koja je prelila čašu bila je odluka da ga se ostavi na tribinama u jeku prijelaznog roka, pišu Sportske novosti.

Predsjednik je odabrao stranu

U ovakvoj situaciji, predsjednik Damir Mišković našao se pred teškom odlukom, no hijerarhija u klubu je jasna. Autoritet trenera je iznad svakog pojedinca, a Sanchez uživa puno povjerenje uprave jer je stabilizirao rezultate i drži momčad na trećem mjestu ljestvice. Iako je Janković ljetos bio na korak od transfera u Fenerbahče za šest milijuna eura i nedavno je potpisao novi ugovor do 2029., njegov status je preko noći postao nebitan. Transfer se stoga nameće kao jedino logično rješenje.

S tržišnom vrijednošću od oko 6,5 milijuna eura, Janković je kapital koji klub ne smije držati na tribinama. Interes postoji, spominju se belgijski Anderlecht, koji je navodno spreman ponuditi između šest i sedam milijuna eura, te talijanski klubovi poput Bologne i Atalante. Vremena je malo, no rastanak je u interesu svih kako bi se izbjegla daljnja destabilizacija svlačionice.