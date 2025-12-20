Zvijezda 'vatrenih' na vrhu liste želja Barcelone! Nameće se kao idealan profil igrača za velikana

Barcelona ove sezone igra dobro u napadu, ali obrambeni problemi u zadnje vrijeme postali su sve veći. U La Ligi imaju 20 primljenih golova u 17 utakmica, a njihova visoko pozicionirana obrana i offside zamke nisu efikasne kao protekle sezone. Slična situacija je i u Ligi prvaka gdje su Katalonci primili 11 golova u šest kola. Hrvatski reprezentativac i nogometaš Manchester Cityja Joško Gvardiol (23) prvi je na listi želja uz Interovog Alessandra Bastonija (26).

Odlaskom Iniga Martineza u Saudijsku Arabiju pala je forma Pauu Cubarsiju kojemu je Baski bio mentor, a Ronald Araujo radi ključne pogreške zbog kojih se odlučio povući na par tjedana i otputovati u Izrael na mentalnu rekuperaciju. Andreas Christensen se diže u formi i hvata konstantu nakon puno muka s ozljedama, a bio je i igrač utakmice na zadnjem susretu 'blaugrane' protiv Guadalajare u Kupu kralja. Trener Hansi Flick sa Gerardom Martinom i Ericom Garcijom popunjava rupe u obrani, ali nijedan stoper u ovoj sezoni nije se pokazao kao standardni prvotimac.

Foto: Phil Noble

Popularni katalonski list Mundo Deportivo piše kako Barcelona primarno cilja na dovođenje stopera iduće ljeto. Barca u Gvardiolu vidi profil igrača koji bi bio idealan za poziciju lijevog stopera/beka i s efikasnom distribucijom lopte prema naprijed. Bivši igrač Dinama i Leipziga ima mnoštvo iskustva igranja u najjačim europskim ligama i natjecanjima, a i dalje je mladi stoper s kojim će se moći pregovarati.

Foto: Peter Powell

Gvardiolu ugovor s 'građanima' istječe na kraju sezone 2027./28. i prema Transfermarktu vrijedi 70 milijuna eura. S obzirom na optužbe s kojima će se predstojećih mjeseci City boriti zbog kršenja pravila Premier lige i mogući odlazak Pepa Guardiole s klupe, odlazak hrvatskog reprezentativca u Barcelonu izgleda kao realna opcija. Za klub iz Manchestera odigrao je 116 utakmica, zabio 13 golova i dao devet asistencija.