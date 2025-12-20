Obavijesti

Zvijezda 'vatrenih' na vrhu liste želja Barcelone! Nameće se kao idealan profil igrača za velikana

Zvijezda 'vatrenih' na vrhu liste želja Barcelone! Nameće se kao idealan profil igrača za velikana
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Hrvatski reprezentativac i igrač Manchester Cityja Joško Gvardiol (23) je primarna meta Barcelone iduće ljeto. U katalonskom gigantu obrana nema standardnih prvotimaca, a član 'građana' idealno je rješenje

Barcelona ove sezone igra dobro u napadu, ali obrambeni problemi u zadnje vrijeme postali su sve veći. U La Ligi imaju 20 primljenih golova u 17 utakmica, a njihova visoko pozicionirana obrana i offside zamke nisu efikasne kao protekle sezone. Slična situacija je i u Ligi prvaka gdje su Katalonci primili 11 golova u šest kola. Hrvatski reprezentativac i nogometaš Manchester Cityja Joško Gvardiol (23) prvi je na listi želja uz Interovog Alessandra Bastonija (26).

Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik
Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik

Odlaskom Iniga Martineza u Saudijsku Arabiju pala je forma Pauu Cubarsiju kojemu je Baski bio mentor, a Ronald Araujo radi ključne pogreške zbog kojih se odlučio povući na par tjedana i otputovati u Izrael na mentalnu rekuperaciju. Andreas Christensen se diže u formi i hvata konstantu nakon puno muka s ozljedama, a bio je i igrač utakmice na zadnjem susretu 'blaugrane' protiv Guadalajare u Kupu kralja. Trener Hansi Flick sa Gerardom Martinom i Ericom Garcijom popunjava rupe u obrani, ali nijedan stoper u ovoj sezoni nije se pokazao kao standardni prvotimac.

Premier League - Manchester City v Sunderland
Foto: Phil Noble

Popularni katalonski list Mundo Deportivo piše kako Barcelona primarno cilja na dovođenje stopera iduće ljeto. Barca u Gvardiolu vidi profil igrača koji bi bio idealan za poziciju lijevog stopera/beka i s efikasnom distribucijom lopte prema naprijed. Bivši igrač Dinama i Leipziga ima mnoštvo iskustva igranja u najjačim europskim ligama i natjecanjima, a i dalje je mladi stoper s kojim će se moći pregovarati.

Carabao Cup - Quarter Final - Manchester City v Brentford
Foto: Peter Powell

Gvardiolu ugovor s 'građanima' istječe na kraju sezone 2027./28. i prema Transfermarktu vrijedi 70 milijuna eura. S obzirom na optužbe s kojima će se predstojećih mjeseci City boriti zbog kršenja pravila Premier lige i mogući odlazak Pepa Guardiole s klupe, odlazak hrvatskog reprezentativca u Barcelonu izgleda kao realna opcija. Za klub iz Manchestera odigrao je 116 utakmica, zabio 13 golova i dao devet asistencija.

