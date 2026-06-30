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REKLA JE DA NISU IMALI ODNOS

Zvijezdu Intera istražuju zbog dječje prostitucije

Piše Filip Sulimanec,
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Zvijezdu Intera istražuju zbog dječje prostitucije
Foto: Instagram
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Bastoni je pod istragom milanskog tužiteljstva u sklopu istrage o dječjoj prostituciji

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Zvijezda Intera Alessandro Bastoni (27) nalazi se pod istragom talijanske policije u sklopu istrage dječje prostitucije, piše La Gazzetta dello Sport. Talijanski reprezentativac navodno je imao seksualni odnos sa 17-godišnjom djevojkom.

Bastoni je pod istragom milanskog tužiteljstva u sklopu istrage o dječjoj prostituciji. Nogometaš, koji je danas primio obavijest o istrazi, navodno je imao spolni odnos sa 17-godišnjom djevojkom i bit će ispitan u narednim danima. Njegovo ime povezano je s istragom o "agenciji za pratnju" koja je, prema optužbama, organizirala all-inclusive večeri i zabave za VIP klijente, posebno nogometaše.

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Bastoni je prvi nogometaš pod istragom. Navodni zločin proizlazi iz njegove navodne veze s djevojkom koja je u to vrijeme imala 17 godina. Stvar, međutim, ostaje nejasna jer je djevojka, kada je ispitana kao svjedok, navodno rekla da među njima nije bilo seksualnog odnosa. Međutim, taj susret je dokumentiran u istražnim dokumentima.

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