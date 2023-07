Zvijezdu Uniteda suspendirali zbog optužbe za zlostavljanje djevojke. Uskoro će postati tata

Bio je velika uzdanica Manchester Uniteda i dečko iz omladinske škole, čekao se da 'eksplodira', a onda je karijera Masona Greenwooda (21) stala jer se našao u središtu skandala nakon što je njegova djevojka na društvenim mrežama objavila audiosnimke na kojima se čuje kako ju nogometaš tjera na seks, kao i niz fotografija na kojima se vide tragovi fizičkog zlostavljanja.

Krenula je tad i istraga policije, priveli su zvijezdu 'crvenih vragova', a klub i liga suspendirali su ga. Tehnički je i dalje nogometaš Manchester Uniteda, ali pitanje je hoće li ponovno zaigrati na Old Traffordu. Branio se sa slobode nakon što je platio jamčevinu, a sve optužbe su 'pale u vodu' još u veljači.

No, ostavilo je to veliki trag na njegovu karijeru, ali on je nastavio dalje i čeka što će biti s njegovom sportskom karijerom. U međuvremenu je prohodao sa studenticom koja je i zatrudnjela te na društvenim mrežama objavila fotografiju trudničkog trbuha. Par se navodno planira i oženiti, ali Mason čeka vijesti o nastavku karijere.

S obzirom na sve događaje na otoku, spominje se mogućnost posudbe zvijezde koja je prema Transfermarktu vrijedna 50 milijuna eura, a zainteresirani su klubovi iz Italije - Roma, Inter i Milan. U redovima Rome mogao bi se ponovno susresti s Joseom Mourinhom koji ga je trenirao u Unitedu.