Zvone Boban: Isusa su razapeli, kako neće i nas? Emocionalno je ovo najveća priča mog života

Dinamova polusezona bila je toplo-hladna. Odličan početak pa kriza rezultata nakon koje se situacija koliko-toliko stabilizirala. "Modri" su dočekali plavi Božić te su osigurali naslov jesenskog prvaka, ali do kraja ih čeka velika borba. Zvonimir Boban stigao je na velika vrata u klub te potpuno promijenio "krvnu sliku" Dinama, a sada je na igračima i treneru da vrate titulu u Zagreb. Boban nikada nije krio svoju veliku ljubav prema Dinamu te je dao intervju za ugledni The Guardian u kojem je pričao o svojoj povezanosti s Dinamom te kritikama s kojima se suočio.

- Emocionalno je ovo najveća priča mog života. Gdje, ako ne ovdje? Kažu da je Isus bio dobar čovjek. Bolji od bilo koga od nas, to je jasno, zar ne? Razapeli su ga, pa tko smo mi da nas ne razapnu u svakodnevnom životu? - započeo je Boban pa naglasio:

- Cijeli sam život propovijedao ljubav prema Dinamu, prema ovim ljudima, prema ovom gradu, prema svojoj zemlji. Hoću li onda, u trenutku kada mi pruže priliku, reći: "Ne, imam 57 godina, zapravo ću sjediti i odmarati se na otoku, promatrati more i loviti ribu?". Da nisam došao u Dinamo, bila bi to izdaja svake vrijednosti za koju sam živio.

Komentirao je i Fifu te cijeli cirkus koji je nastao kod dodjele nagrade za mir Donaldu Trumpu te je jasno dao do znanja da mu se ne sviđa što Fifa radi zadnjih godina.

- Bez poštovanja i neodgovorno. Nisam to mogao gledati. Iznenadio sam se što je počeo razmišljati na ovaj način, previše politički, opsjednut političarima i svim tim pričama. Na početku nije bilo ovako. Sve se vrtjelo oko nogometa i nogometaša. Morali smo vratiti FIFA-u u tom smjeru i to smo i radili. Kasnije je počelo ići u drugom smjeru. Gianni je oduvijek bio odgovoran i vrlo odgovoran, ali nije svjestan što sada radi sebi i FIFA-i. Mislio je učiniti najbolje, a radio je potpuno suprotno. Ne bi trebala biti politička organizacija, ali sada kada to radite, to je sramotno. Ništa od ovoga ne može poreći sve dobre stvari koje je učinio, i to ne zato što sam bio tamo. Ali s druge strane, to pokazuje da je put izgubljen. Barem je tako sve predstavljeno s ovim smiješnim djelom. I žao mi je zbog toga. Žao mi je zbog FIFA-e, žao mi je zbog njega, žao mi je zbog nogometa - rekao je.

Govorio je i o ratnim zbivanjima u Hrvatskoj te nikad odigranom derbiju protiv Crvene zvezde 13. svibnja 1990. godine. Tada je Boban postao heroj i simbol otpora, a za The Guardian je opisao kako je on to doživio.

- Bio je to kolektivni trenutak, ne moj. Kolektivni trenutak hrvatske mladeži koja nikada nije osjetila toliko nepravde i okupljala se za hrvatsku stvar. Bili smo buntovnici, otpor, ali pravi heroji su dečki koji su se borili u ratu za našu slobodu. To je puno, puno veće od mene. Bio sam ponosan na nas tog dana, ponosan na mlade ljude i kako smo reagirali. Što smo tražili? Slobodu. Učinili smo pravu stvar. Nije se radilo ni o nacionalizmu, ni o mržnji između Hrvatske i Srbije, samo o pravdi i slobodi - zaključio je.