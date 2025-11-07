Dinamo nakon četiri kola Europske lige ima sedam bodova i na 12. je mjestu, a u hrvatskom prvenstvu je drugi s 25 bodova, jednim manje od vodećeg Hajduka
Zvonimir Boban donio odluku o sudbini Marija Kovačevića!
Dinamo se nalazi u krizi. Nakon poraza od Celte (0-3) na Maksimiru, nagađalo se o budućnosti Marija Kovačevića na klupi zagrebačkog kluba, a danas su Zvonimir Boban i on održali sastanak, prenosi Tportal.
Zaključak sastanka je taj da Kovačević nastavlja s normalnim aktivnostima kao trener Dinama i da od smjene neće biti ništa, barem zasada. Iako je Celta ogolila Dinamovu nemoć, trener i dalje ima povjerenje glavnog čovjeka u klubu.
"Modre" već u nedjelju čeka gostujući dvoboj protiv Istre 1961 u 13. kolu HNL-a, a nakon toga slijedi reprezentativna pauza.
Dinamo nakon četiri kola Europske lige ima sedam bodova i na 12. je mjestu, a u hrvatskom prvenstvu je drugi s 25 bodova, jednim manje od vodećeg Hajduka.
