ODRŽALI SASTANAK

Zvonimir Boban donio odluku o sudbini Marija Kovačevića!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
2
Zagreb: Na konferenciji za medije Dinamo predstavio novog trenera Maria Kovačevića | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo nakon četiri kola Europske lige ima sedam bodova i na 12. je mjestu, a u hrvatskom prvenstvu je drugi s 25 bodova, jednim manje od vodećeg Hajduka

Dinamo se nalazi u krizi. Nakon poraza od Celte (0-3) na Maksimiru, nagađalo se o budućnosti Marija Kovačevića na klupi zagrebačkog kluba, a danas su Zvonimir Boban i on održali sastanak, prenosi Tportal.

Navijači Dinama nakon poraza: 'Bez ideje i karaktera. Kovačević mora otići' 00:57
Navijači Dinama nakon poraza: 'Bez ideje i karaktera. Kovačević mora otići' | Video: 24sata/pixsell

Zaključak sastanka je taj da Kovačević nastavlja s normalnim aktivnostima kao trener Dinama i da od smjene neće biti ništa, barem zasada. Iako je Celta ogolila Dinamovu nemoć, trener i dalje ima povjerenje glavnog čovjeka u klubu.

"Modre" već u nedjelju čeka gostujući dvoboj protiv Istre 1961 u 13. kolu HNL-a, a nakon toga slijedi reprezentativna pauza. 

