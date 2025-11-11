Obavijesti

Sport

Komentari 14
RIJETKI ISTUP

VIDEO Bobanov prvi istup: Već 3. lipnja govorili su da ovo ne valja. A tek smo počeli raditi...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram/HRT

Predsjednik Dinama, Zvonimir Boban, dao je rijetki intervju za HRT koji će se emitirati u večerašnjem dnevniku. Šef 'modrih' dao je tek ekskluzivni intervju za klupsku stranicu otkako se vratio u klub

Poznati sportski novinar i urednik HTV-a, Viki Ivanović, zaintrigirao je sportsku javnost svojom najnovijom objavom na Instagramu. Najavio je intervju koji će se večeras, u utorak, pratiti s velikim zanimanjem, posebice među navijačima Dinama koji je u krizi nakon poraza od Istre 1961 (1-2) i Celte Vigo (0-3).

Ivanović je podijelio nekoliko fotografija i kratkih videozapisa koji prikazuju atmosferu iza kulisa snimanja intervjua s legendarnim Zvonimirom Bobanom. U profesionalnom i ozbiljnom okruženju, Ivanović i Boban razgovaraju o najaktualnijim temama koje potresaju maksimirski klub.

Zagreb: Na konferenciji za medije predstavljeni su novi igrači Dinama, Scott McKenna i Dion Drena Beljo
Zagreb: Na konferenciji za medije predstavljeni su novi igrači Dinama, Scott McKenna i Dion Drena Beljo | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

"O Dinamu, treneru Kovačeviću, krizi, stanju u svlačionici i budućnosti modrih.... Zvonimir Boban za HTV", stoji u opisu objave, jasno dajući do znanja da nas očekuje razgovor bez rukavica. Iako objava ne otkriva detalje razgovora, sama najava i ime gosta bili su dovoljni da izazovu lavinu znatiželje. 

I IGRAČI SU KRIVI Dinamo je potrošio 17 milijuna eura, a pojačanja su? Nositelji igre su na startu bili treći izbor
Ovo je rijetki Bobanov istup otkako je postao predsjednik Dinama. Dao je veliki intervju za klupsku stranicu, a ovo mu je prvi za hrvatske medije.

- Svi smo mi pogriješili u ovom procesu dosad, jasno da jesmo, i uprava i igrači i trener. Negdje jesmo jer nije sve idealno. Možda smo i krenuli predobro u odnosu na ono što se očekivalo. Ja sam došao u klub 1. lipnja, pa su već 3. lipnja za mene i Marija govorili da niš ne valja, hahaha! A nismo ni počeli raditi! Ali to je tako. To je Dinamo i ljudi imaju pravo se i plašiti da neće biti dobro i navijati i kritizirati. Mi moramo imati snagu to jednostavno trpjeti - rekao je predsjednik Dinama.

Komentari 14
