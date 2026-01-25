Zvonimir Srna: Emotivno smo se ispraznili protiv Islanđana. Martinović je kapetanski vukao

Hrvatska je pobijedila Švicarsku 28-24 u drugom kolu druge faze Europskog prvenstva. Nije bilo lagano, ali najbitnija je pobjeda naših. Dojmove je nakon utakmice podijelio Zvonimir Srna.

- Martinović mi je opet smjestio izjave ha-ha. Svaka utakmica je sad finale, ušli smo katastofa, emocija i motivacija nula. Probudili smo se nakon 10 minuta, navijači su bili odlični i uspjeli smo okrenuti utakmicu - započeo je za RTL.

Zašto se dogodilo onakvo otvaranje?

- Nisu nas Švicarci iznenadili, nego smo se protiv Islanda emotivno ispraznili. Bitno je da smo pronašli energiju i snagu i priveli utakmicu kraja.

Island je dobio Švedsku, opterećuje li vas to?

- Rezultati nam nisu išli u korist, ali ne obaziremo se na to. Moramo pobijediti obje utakmice do kraja, a poslije što bude, bude.

Slijedi Slovenija?

- Nisu iznenađenje, ali s obzirom na broj ozljeda, igraju odlično na turniru. S njima je uvijek teško, tu je rivalitet i naboj, ne sumnjam u mušku utakmicu.

Kapetan je "stisnuo" zube i ušao na parket?

- Martinović je naš lider i kapetan. Na 5-1 je kapetanski ušao i preuzeo odgovornost te dao neke ključne golove - zaključio je za RTL nakon utakmice.

Igrač utakmice Dominik Kuzmanović skupio je sedam obrana.

- Nije bila prekrasna igra, ali to se ne gleda. Bitna je pobjeda, zadovoljni smo, a Švicarci su vrlo neugodna momčad. Imaju niske i eksplozivne igrače. U glavama nam je bila ova utakmica koja se odigrala prije nas, ali ostali smo mentalno jaki.

Razmišljate li o kalkulacijama za dalje?

- Puno je dobrih momčadi na EP-u i svatko može svakoga pobijediti. Ne znam što nam se treba dogoditi, ali mi moramo biti spremni i nadati se da će nam dvije pobjede biti dovoljne za polufinale.

Slijedi Slovenija?

- Oni su vrlo kvalitetna momčad. Pisalo se o njima svašta, ali imaju sve ključne igrače. Neugodni su i brzi, puno rade križanja, znamo što nas očekuje jer smo igrali protiv njih puno puta - rekao je golman Hrvatske za RTL.