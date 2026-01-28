Obavijesti

SAD JE I SLUŽBENO

Zvonimir Srna izgubljen je do kraja Eura. Ima duplu rupturu! Evo koga Sigurdsson zove u tim

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Šok u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji. Zvonimir Srna teško ozlijeđen, propušta nastavak Europskog prvenstva. Umjesto njega igra Diano Neris Ćeško

Admiral

Ozljeda Zvonimira Srne, ponajboljeg hrvatskog rukometaša na Europskom prvenstvu, teže je prirode, ostvarile su se najteže slutnje. HRS je u priopćenju medijima pojasnio: 

"Pretpostavke da je hrvatski reprezentativac, lijevi vanjski Zvonimir Srna teže ozlijeđen u sinoćnjem susretu sa Slovenijom (nakon što je napustio igru u 39. minuti), nažalost su se pokazale točnima. Nakon magnetske rezonancije i konzultacija nekoliko specijalista radiologa, ustanovljeno je da se u mišiću adductor longus vidi djelomična ruptura na medijalnom distalnom dijelu, u području dužine približno 4,5 cm. Na istoj razini i distalnije vidi se djelomična ruptura dužine oko 9 cm u dorzalnom dijelu mišića vastus medialis

POGLEDAJTE TRENUTAK OZLJEDE:

Umjesto Zvonimira Srne, izbornik Dagur Sigurdsson za današnji susret Hrvatske i Mađarske, u zapisnik je prijavio Diana Nerisa Ćeška."

