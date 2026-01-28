Zvonimir Srna izgubljen je do kraja Eura. Ima duplu rupturu! Evo koga Sigurdsson zove u tim

Ozljeda Zvonimira Srne, ponajboljeg hrvatskog rukometaša na Europskom prvenstvu, teže je prirode, ostvarile su se najteže slutnje. HRS je u priopćenju medijima pojasnio:

"Pretpostavke da je hrvatski reprezentativac, lijevi vanjski Zvonimir Srna teže ozlijeđen u sinoćnjem susretu sa Slovenijom (nakon što je napustio igru u 39. minuti), nažalost su se pokazale točnima. Nakon magnetske rezonancije i konzultacija nekoliko specijalista radiologa, ustanovljeno je da se u mišiću adductor longus vidi djelomična ruptura na medijalnom distalnom dijelu, u području dužine približno 4,5 cm. Na istoj razini i distalnije vidi se djelomična ruptura dužine oko 9 cm u dorzalnom dijelu mišića vastus medialis

POGLEDAJTE TRENUTAK OZLJEDE:

Umjesto Zvonimira Srne, izbornik Dagur Sigurdsson za današnji susret Hrvatske i Mađarske, u zapisnik je prijavio Diana Nerisa Ćeška."