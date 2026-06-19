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NJEMAČKI SUDAC

Zwayera uhvatili grčevi, svi ga istezali! Čak je i četvrta sutkinja uletjela s 'čarobnim napitkom'

Piše Ivan Tomašković,
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Zwayera uhvatili grčevi, svi ga istezali! Čak je i četvrta sutkinja uletjela s 'čarobnim napitkom'
Foto: BLAKE DAHLIN

Prekid se dogodio u četvrtoj minuti sudačke nadoknade drugog dijela susreta SAD-a i Australije

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Sjedinjene Američke Države bez prevelikih problema su pobijedile Australiju s 2-0 i plasirali su se drugi krug prvenstva. Svi golovi pali su prvom poluvremenu, a drugo je bila prava uspavanka. Završnicu susreta obilježila je i jedna situacija koja se rijetko viđa.

U četvrtoj minuti sudačke nadoknade drugog dijela grčevi su uhvatili glavnog suca Felixa Zwayera, koji je nakratko prekinuo utakmicu. U pomoć su mu stigli igrači oba sastav, pa i pomoćni sudac, koji su mu istezali nogu na travnjaku. Četvrta sutkinja na kraju je dotrčala s elektrolitima kako bi se njemački sudac okrijepio. Nakon otprilike oko dvije pauze i kratkog istezanja Zwayer je nastavio susret i priveo ga kraju.

FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Australia
Foto: BLAKE DAHLIN

Inače, Nijemac Felix Zwayer (45) je po zanimanju agent za nekretnine, a nije u dobrom sjećanju ni hrvatskoj reprezentaciji niti hrvatskim klubovima.

Pod arbitražom ovog Berlinca, Hajduk je 2016. ispao od Maccabija Tel Aviva, Rijeka 2017. izgubila kod Olympiacosa, a Vatreni 2023. izgubili u finalu Lige nacija protiv Španjolske lošijim raspucavanjem jedanaesteraca. Dinamu je Zwayer sudio čak četiri puta, u onoj epskoj 3-2 pobjedi nad Ludogorecom 2012. pa u porazima od Čornomoreca (2013.) i Seville (2016.) te remiju sa Celticom u LP prošle sezone.

FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Australia
Foto: Agustin Marcarian

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