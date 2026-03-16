20 sati kodiranja i AI bitke: Studenti u Zagrebu razvijat će AI koji će se međusobno boriti

Jubilarno, deseto izdanje studentskog natjecanja u umjetnoj inteligenciji Artificial Intelligence Battleground (AIBG) održat će se 21. i 22. ožujka u zagrebačkom BIRD Incubatoru. Riječ je o hackathonu koji organizira BEST Zagreb, lokalna grupa međunarodne studentske organizacije BEST (Board of European Students of Technology). AIBG je prvi put održan 2015. godine kao nastavak projekta BEST Code Challenge, s ciljem da studentima ponudi jedinstveno natjecanje usmjereno na praktičnu primjenu umjetne inteligencije. Do danas je u njemu sudjelovalo više od 350 studenata, a natjecanje je s vremenom preraslo lokalne okvire i postalo jedno od prepoznatljivijih studentskih AI događanja.

Natjecanje se sastoji od programerskog i natjecateljskog dijela. U prvom dijelu timovi, koji mogu imati najviše četiri člana, imaju 20 sati za analizu zadatka i razvoj vlastitog AI rješenja. Zadatak je baziran na posebnoj igrici koju svake godine osmišljavaju i programiraju članovi BEST-a Zagreb.

U drugom dijelu slijede dvoboji u kojima se razvijeni AI modeli međusobno natječu, a pobjedu odnosi strategija koja se pokaže najuspješnijom.

Sudionici se mogu prijaviti samostalno ili u timu, a dobrodošli su svi studenti s interesom i osnovnim iskustvom rada s umjetnom inteligencijom. Sudjelovanje na natjecanju je besplatno, a organizatori su uz podršku partnera osigurali novčane nagrade za tri najbolja tima:

800 eura za prvo mjesto

450 eura za drugo mjesto

250 eura za treće mjesto.

Organizatori ističu da je AIBG hackathon koji studentima pruža priliku za praktičan rad, timsku suradnju i povezivanje s industrijom.

„AIBG je možda najveći izazov za studente u Hrvatskoj – prilika za natjecatelje da testiraju svoje AI botove, ali i za organizatore koji mjesecima pripremaju zadatak hackathona“, istaknula je organizatorica Anja Macan.

Slično iskustvo dijele i sudionici. Natjecatelj Niko Perica naglašava kako je atmosfera na događaju posebna. „Zadatak je jako zabavan, a organiziraju ga studenti pa je cilj da se svi zabave, bez obzira ide li ti dobro zadatak ili ne“, kaže.

Prema riječima organizatora Domagoja Jurišaka, jedna od posebnosti natjecanja je i činjenica da se svake godine razvija potpuno nova igra, što natjecateljima daje priliku pokazati kreativnost i tehničko znanje.

AIBG organizira BEST Zagreb, studentska udruga osnovana 1998. godine koja djeluje u sklopu europske mreže BEST-a. Organizacija je prisutna u 29 europskih država kroz 81 lokalnu grupu, a studentima pruža prilike za dodatno obrazovanje, međunarodnu suradnju i povezivanje s budućim poslodavcima.

Ovogodišnje izdanje AIBG-a podržavaju partneri Ericsson Nikola Tesla, Janaf, Cloudbis i Plavi Tim.

