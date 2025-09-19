24sata u Parizu: Huawei ima sat s baterijom od tri tjedna i slušalice koje prate vašu glavu

Nastavlja se udarni dio godine za zaljubljenike u tehnologiju, pa smo tako nakon novih uređaja iz Honora, a potom i Applea dobili i cijeli niz Huaweijevih gadgeta. Kineska kompanija u Parizu je održala globalno predstavljanje na kojem su otkrili novu generaciju pametnih satova, slušalica, pametnih telefona i tableta.

Najviše pozornosti privukla je nova serija satova WATCH GT 6 s baterijom koja traje do tri tjedna, uz modele WATCH Ultimate 2 i WATCH D2, zatim nova 14 pametni telefoni, MatePad 12 X tablet te nove bežične slušalice FreeBuds 7i.

Huawei je pritom istaknuo i kako su vodeća svjetska kompanija među nosivim (ručnim) gadgetima, s više od 200 milijuna prodanih uređaja.

WATCH GT 6

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Nova serija GT 6 donosi skok u odnosu na prethodnika GT 5. Baterija na GT6 Pro sada može potrajati do 21 dan na jednom punjenju, dok je preciznost GPS-a znatno poboljšana, što će cijeniti korisnici koji se bave sportovima na otvorenom. Ugradili su novi TruSense sustav za praćenje zdravlja, koji omogućuje brža i točnija očitanja otkucaja srca, razine kisika u krvi i sna.

Sat podržava više od 100 sportskih aktivnosti, a sada je dodatno unaprijeđen za četiri ključna sporta: biciklizam, trail trčanje, golf i skijanje. Biciklistički način rada uključuje virtualni mjerač snage, trail running opcija prikazuje visinske promjene i nagibe u realnom vremenu, golf način rada sadrži karte terena i statistiku udaraca, a skijaški mod nudi detaljne podatke o stazama i brzinama.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kućište sata dolazi u čeliku ili titaniju, a zaslon je AMOLED dijagonale 1,43 inča s podrškom za Always-on prikaz.

Velik naglasak u GT6 seriji je na bicikliranju, pa tako biciklisti mogu spojiti do četiri dodatka za preciznije mjerenje vožnje, a Huawei naglašava da sat ima i virtualni mjerač snage za koji su odradili više od 1000 eksperimenata u zračnom tunelu. Sat je dobio i partnerstvo sa Insta360 i DJI uređajima, pa vozači mogu snimati vožnje zajedno s podacima sa sata.

Tu je i novi senzor za prepoznavanje pada te automatsko pozivanje hitnih brojeva.

Uz to, ističu i kako se GT6 serija, kao i satovi prije nje, spaja s Android i iOS uređajima bez ikakvih teškoća.



Kupci u Hrvatskoj uz svaki sat iz GT 6 serije dobivaju vaučer od 30 eura, što znači da će odmah pri kupnji satovi biti povoljniji za taj iznos.

Cijene u Hrvatskoj:

WATCH GT 6 41 mm – bijeli i ljubičasti modeli po 259 eura, Milanese i zlatni model 329 eura

WATCH GT 6 46 mm – crni model 259 eura, zeleni 279 eura

WATCH GT 6 Pro 46 mm – crni i smeđi (Sand Gold) 379 eura, titanij 499 eura

HUAWEI FreeBuds 7i

Nove FreeBuds 7i bežične slušalice donose četvrtu generaciju Intelligent Dynamic ANC tehnologije, koja automatski prilagođava poništavanje buke okolini. U odnosu na prethodne FreeBuds 6, bolje reagiraju na različite razine ambijentalnog šuma, što je korisno pri vožnji javnim prijevozom ili radu u bučnim uredima.

Podržavaju prostorni zvuk i poboljšanu jasnoću poziva zahvaljujući novim mikrofonima i algoritmima za obradu glasa.

Baterija traje do 8 sati slušanja na jednoj dopuni, a s kutijicom ukupno oko 30 sati.

Cijena FreeBuds 7i bit će 99 eura.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 i WATCH D2

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

WATCH Ultimate 2 donosi značajnu inovaciju, prvi je Huawei sat koji podržava ronjenje do dubine od 150 metara, s komunikacijom pod vodom putem sonara do 30 metara.

Ima i SOS funkciju koja se može aktivirati do 60 metara dubine, što ga čini jedinstvenim rješenjem za profesionalne ronioce i istraživače mora. Osim toga, zadržava sve napredne funkcije prethodnog modela poput praćenja zdravlja, fitnesa i navigacije.

WATCH Ultimate 2 u crnoj boji stajat će 899 eura, dok će plava verzija biti 999 eura.

Baterija mu sa svim funkcijama, a ima i XTap senzor sa Watch 5 serije, traje do 4,5 dana, ili 11 dana s laganim korištenjem.

WATCH D2 fokusiran je na zdravlje, posebno na mjerenje krvnog tlaka. U odnosu na prvi model, sada nudi opcije redovitih podsjetnika i kontinuiranog praćenja (ambulantno mjerenje), što može biti korisno osobama s kroničnim problemima tlaka. Dolazi u novoj plavoj boji i zadržava klasični AMOLED zaslon s intuitivnim sučeljem.

HUAWEI nova 14 Series

Foto: Huawei

Nova serija pametnih telefona usmjerena je na fotografiju, posebno portrete. Glavna novost je Ultra Chroma kamera na nova seriji s poboljšanim prikazom boja i detalja, dok novi XD Portrait Engine dodatno obrađuje snimke kako bi portreti imali prirodniju dubinu i oštrinu. Kamere bolje reagiraju u uvjetima slabog svjetla, primjerice u koncertnim dvoranama ili noćnim scenama.

Prednja kamera ima 50 megapiksela i autofokus, uz podršku za portretni zoom do 5x. Dodane su i nove AI funkcije poput automatskog prepoznavanja najboljeg izraza lica na grupnim fotografijama te opcije uklanjanja neželjenih objekata sa snimke.

Uređaj pokreće

a zaslon od 6,7 inča OLED tipa podržava 120 Hz osvježavanje. Baterija je kapaciteta 5000 mAh s brzim punjenjem do 100 W.

HUAWEI MatePad 12 X

Foto: Huawei

Huawei je predstavio i novi tablet MatePad 12 X u PaperMatte Edition varijanti. Zaslon od 12,1 inča izrađen je tako da smanjuje refleksije i naprezanje očiju, pa je prilagođen dugotrajnijem radu i učenju.

MatePad dolazi uz novu olovku M-Pencil Pro, koja prepoznaje jačinu pritiska i podržava nove geste – poput brzog poziva izbornika alata jednim dodirom ili mijenjanja tipa četkice rotiranjem. Uparen s Huawei Notes aplikacijom, tablet je zamišljen kao alat za digitalno bilježenje i kreativni rad.

Unutra se nalazi čipset Kirin nove generacije s poboljšanim grafičkim performansama, a baterija nudi oko 12 sati rada na jednom punjenju.