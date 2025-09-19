Huawei je predstavio novu seriju pametnih satova GT 6 s baterijom koja traje do tri tjedna! A uz to istaknuli su i kako su vodeći na svijetu među nosivim gadgetima s više od 200 milijuna isporučenih uređaja
24sata u Parizu: Huawei ima sat s baterijom od tri tjedna i slušalice koje prate vašu glavu
Nastavlja se udarni dio godine za zaljubljenike u tehnologiju, pa smo tako nakon novih uređaja iz Honora, a potom i Applea dobili i cijeli niz Huaweijevih gadgeta. Kineska kompanija u Parizu je održala globalno predstavljanje na kojem su otkrili novu generaciju pametnih satova, slušalica, pametnih telefona i tableta.
Najviše pozornosti privukla je nova serija satova WATCH GT 6 s baterijom koja traje do tri tjedna, uz modele WATCH Ultimate 2 i WATCH D2, zatim nova 14 pametni telefoni, MatePad 12 X tablet te nove bežične slušalice FreeBuds 7i.
Huawei je pritom istaknuo i kako su vodeća svjetska kompanija među nosivim (ručnim) gadgetima, s više od 200 milijuna prodanih uređaja.
WATCH GT 6
Nova serija GT 6 donosi skok u odnosu na prethodnika GT 5. Baterija na GT6 Pro sada može potrajati do 21 dan na jednom punjenju, dok je preciznost GPS-a znatno poboljšana, što će cijeniti korisnici koji se bave sportovima na otvorenom. Ugradili su novi TruSense sustav za praćenje zdravlja, koji omogućuje brža i točnija očitanja otkucaja srca, razine kisika u krvi i sna.
Sat podržava više od 100 sportskih aktivnosti, a sada je dodatno unaprijeđen za četiri ključna sporta: biciklizam, trail trčanje, golf i skijanje. Biciklistički način rada uključuje virtualni mjerač snage, trail running opcija prikazuje visinske promjene i nagibe u realnom vremenu, golf način rada sadrži karte terena i statistiku udaraca, a skijaški mod nudi detaljne podatke o stazama i brzinama.
Kućište sata dolazi u čeliku ili titaniju, a zaslon je AMOLED dijagonale 1,43 inča s podrškom za Always-on prikaz.
Velik naglasak u GT6 seriji je na bicikliranju, pa tako biciklisti mogu spojiti do četiri dodatka za preciznije mjerenje vožnje, a Huawei naglašava da sat ima i virtualni mjerač snage za koji su odradili više od 1000 eksperimenata u zračnom tunelu. Sat je dobio i partnerstvo sa Insta360 i DJI uređajima, pa vozači mogu snimati vožnje zajedno s podacima sa sata.
Tu je i novi senzor za prepoznavanje pada te automatsko pozivanje hitnih brojeva.
Uz to, ističu i kako se GT6 serija, kao i satovi prije nje, spaja s Android i iOS uređajima bez ikakvih teškoća.
Kupci u Hrvatskoj uz svaki sat iz GT 6 serije dobivaju vaučer od 30 eura, što znači da će odmah pri kupnji satovi biti povoljniji za taj iznos.
Cijene u Hrvatskoj:
WATCH GT 6 41 mm – bijeli i ljubičasti modeli po 259 eura, Milanese i zlatni model 329 eura
WATCH GT 6 46 mm – crni model 259 eura, zeleni 279 eura
WATCH GT 6 Pro 46 mm – crni i smeđi (Sand Gold) 379 eura, titanij 499 eura
HUAWEI FreeBuds 7i
Nove FreeBuds 7i bežične slušalice donose četvrtu generaciju Intelligent Dynamic ANC tehnologije, koja automatski prilagođava poništavanje buke okolini. U odnosu na prethodne FreeBuds 6, bolje reagiraju na različite razine ambijentalnog šuma, što je korisno pri vožnji javnim prijevozom ili radu u bučnim uredima.
Podržavaju prostorni zvuk i poboljšanu jasnoću poziva zahvaljujući novim mikrofonima i algoritmima za obradu glasa.
Baterija traje do 8 sati slušanja na jednoj dopuni, a s kutijicom ukupno oko 30 sati.
Cijena FreeBuds 7i bit će 99 eura.
HUAWEI WATCH Ultimate 2 i WATCH D2
WATCH Ultimate 2 donosi značajnu inovaciju, prvi je Huawei sat koji podržava ronjenje do dubine od 150 metara, s komunikacijom pod vodom putem sonara do 30 metara.
Ima i SOS funkciju koja se može aktivirati do 60 metara dubine, što ga čini jedinstvenim rješenjem za profesionalne ronioce i istraživače mora. Osim toga, zadržava sve napredne funkcije prethodnog modela poput praćenja zdravlja, fitnesa i navigacije.
WATCH Ultimate 2 u crnoj boji stajat će 899 eura, dok će plava verzija biti 999 eura.
Baterija mu sa svim funkcijama, a ima i XTap senzor sa Watch 5 serije, traje do 4,5 dana, ili 11 dana s laganim korištenjem.
WATCH D2 fokusiran je na zdravlje, posebno na mjerenje krvnog tlaka. U odnosu na prvi model, sada nudi opcije redovitih podsjetnika i kontinuiranog praćenja (ambulantno mjerenje), što može biti korisno osobama s kroničnim problemima tlaka. Dolazi u novoj plavoj boji i zadržava klasični AMOLED zaslon s intuitivnim sučeljem.
HUAWEI nova 14 Series
Nova serija pametnih telefona usmjerena je na fotografiju, posebno portrete. Glavna novost je Ultra Chroma kamera na nova seriji s poboljšanim prikazom boja i detalja, dok novi XD Portrait Engine dodatno obrađuje snimke kako bi portreti imali prirodniju dubinu i oštrinu. Kamere bolje reagiraju u uvjetima slabog svjetla, primjerice u koncertnim dvoranama ili noćnim scenama.
Prednja kamera ima 50 megapiksela i autofokus, uz podršku za portretni zoom do 5x. Dodane su i nove AI funkcije poput automatskog prepoznavanja najboljeg izraza lica na grupnim fotografijama te opcije uklanjanja neželjenih objekata sa snimke.
Uređaj pokreće
a zaslon od 6,7 inča OLED tipa podržava 120 Hz osvježavanje. Baterija je kapaciteta 5000 mAh s brzim punjenjem do 100 W.
HUAWEI MatePad 12 X
Huawei je predstavio i novi tablet MatePad 12 X u PaperMatte Edition varijanti. Zaslon od 12,1 inča izrađen je tako da smanjuje refleksije i naprezanje očiju, pa je prilagođen dugotrajnijem radu i učenju.
MatePad dolazi uz novu olovku M-Pencil Pro, koja prepoznaje jačinu pritiska i podržava nove geste – poput brzog poziva izbornika alata jednim dodirom ili mijenjanja tipa četkice rotiranjem. Uparen s Huawei Notes aplikacijom, tablet je zamišljen kao alat za digitalno bilježenje i kreativni rad.
Unutra se nalazi čipset Kirin nove generacije s poboljšanim grafičkim performansama, a baterija nudi oko 12 sati rada na jednom punjenju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+