Dogovor s vragom: Korisnici masovno napuštaju ChatGPT

Partnerstvo OpenAI-ja s Pentagonom izazvalo je egzodus korisnika: u samo jednom danu deinstalacije aplikacije skočile su za 295 posto, a konkurentski Claude, koji je odbio vojsku, postao je najpopularniji AI chatbot. Korisnici su potez prozvali "dogovorom s vragom", optužujući tvrtku da je izdala svoje temeljne principe o sigurnoj AI u jeku eskalacije sukoba s Iranom.

"Dogovor s vragom" pokrenuo je lavinu

Vijest o partnerstvu, objavljena u petak 27. veljače, izazvala je trenutačnu i žestoku reakciju. Podaci analitičke tvrtke Sensor Tower pokazuju da je broj deinstalacija aplikacije ChatGPT u subotu porastao za 295 posto u odnosu na dnevni prosjek. Istovremeno, preuzimanja aplikacije pala su za 13 posto, a broj recenzija s jednom zvjezdicom doslovno je eksplodirao, zabilježivši porast od čak 775 posto. Na društvenim mrežama i forumima poput Reddita pokrenut je pravi bojkot pod sloganima "Cancel ChatGPT" i "QuitGPT". Jedna od najpopularnijih objava na Redditu, s više od 26 tisuća glasova, nazvala je potez tvrtke "dogovorom s vragom".

"Tvrtka koja nam je govorila da postoji kako bi sigurno gradila umjetnu inteligenciju za čovječanstvo sada uzima ugovore od Pentagona. Sam Altman odlučio je da je obrambeni novac važniji od svakog principa na kojem je tvrtka utemeljena", stoji u viralnoj objavi koja poziva korisnike da otkažu svoje pretplate.

Anthropic odbio Pentagon, Trump ih nazvao "ljevičarskim luđacima"

Odluka OpenAI-ja došla je samo dan nakon što je predsjednik Donald Trump naredio saveznim agencijama da prekinu koristiti tehnologiju konkurentske tvrtke Anthropic. Razlog? Anthropic je odbio zahtjev Ministarstva rata da iz svog AI modela Claude ukloni zaštitne mehanizme koji sprječavaju masovni nadzor američkih građana i korištenje u potpuno autonomnim oružanim sustavima. Izvršni direktor Anthropica, Dario Amodei, izjavio je kako njegova tvrtka "čiste savjesti ne može pristati na zahtjev", dodavši da je vlada zaprijetila proglasiti ih "rizikom za opskrbni lanac", etiketom koja se dosad primjenjivala samo na američke protivnike.

Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napao tvrtku, napisavši: "Ljevičarski luđaci iz Anthropica napravili su KATASTROFALNU POGREŠKU pokušavajući ucjenjivati Ministarstvo rata i prisiliti ih da se pokoravaju njihovim Uvjetima korištenja umjesto našem Ustavu."

Korisnici su, čini se, stali na stranu Anthropica. Njihov chatbot Claude strelovito je skočio na prvo mjesto najpreuzimanijih besplatnih aplikacija u SAD-u, s porastom preuzimanja od 51 posto samo u subotu.

Altman priznaje pogrešku, ali ugovor ostaje

Izvršni direktor OpenAI-ja, Sam Altman, pokušao je ugasiti požar, tvrdeći da ugovor s vojskom uključuje "duboko poštovanje prema sigurnosti" i zabrane masovnog nadzora i autonomnog oružja. Međutim, kritičari ističu da klauzula ugovora koja dopušta "sve zakonite svrhe" ostavlja golem prostor za interpretaciju i zlouporabu. Altman je u jednoj od objava na mreži X priznao da je pogriješio.

"Definitivno smo požurili i optika ne izgleda dobro. Problemi su super kompleksni i zahtijevaju jasnu komunikaciju. Iskreno smo pokušavali deeskalirati stvari i izbjeći puno gori ishod, ali mislim da je sve ispalo oportunistički i traljavo. Dobro iskustvo učenja za mene dok se suočavamo s odlukama s višim ulozima u budućnosti", napisao je Altman.

Unatoč isprici, odbio je preuzeti etičku odgovornost, tvrdeći da privatne tvrtke ne bi trebale odlučivati što je etično u najvažnijim područjima, već je to posao demokratski izabranih vođa. Korisnici su takav stav protumačili kao izbjegavanje odgovornosti.

AI u službi ratnih operacija

Ono što je dodatno razbjesnilo javnost jest tempiranje objave. Dogovor je potvrđen iste večeri kada su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli zajedničke udare na Iran. Ta koincidencija stvorila je snažnu percepciju da se OpenAI tehnologija hitno uvodi kao podrška aktivnim ratnim operacijama, vjerojatno za analizu obavještajnih podataka, operativno planiranje i pomoć pri ciljanju. Dok OpenAI gubi povjerenje javnosti, konkurenti poput Anthropica profitiraju na svom principijelnom stavu, dokazujući da u svijetu umjetne inteligencije etika postaje ključna valuta.