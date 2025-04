5 kriptovaluta s najvećim potencijalom u 2025. godini

Nastavite čitati i otkrijte podcijenjene kriptovalute prije nego što eksplodiraju. U ovom članku pokrivamo širok spektar projekata, osim ove popularne meme kriptovalute koja se temelji na glasovanju za zaradu, svaki s jedinstvenom investicijskom tezom.

Kriptovalute S Najvećim Potencijalom za Kupnju

Solaxy – Prva L2 meme kriptovaluta na Solana mreži s višemrežnim mogućnostima.

BTC Bull Token – Meme kriptovaluta s visokim potencijalom temeljen na Bitcoinu s airdropovima i izvrsnim staking nagradama.

MIND of Pepe – Prva velika meme token marka s AI agentom. Ostvarite 288% APY na stakingu u pretprodaji.

Best Wallet Token – Native token inovativnog novčanika koji koristi Web3 tehnologiju.

SUBBD – Inovativna AI-pokretana platforma za pretplatu s korisničkim i kreatorskim pogodnostima.

Naša Analiza Kriptovaluta S Najvećim Potencijalom Kao vaši vodiči za kriptovalute, pobrinuli smo se da analiziramo širok spektar kripto ulaganja, fokusirajući se na tokene s podcijenjenim cijenama.

Zato smo uključili mješavinu pretprodajnih projekata, velikih kapitalizacija i svega između, kako bismo vam donijeli kriptovalute s najvećim potencijalom.

1. Solaxy – Layer 2 Ulaz u DeFi Multichain na Solani

Sljedeći token s visokim potencijalom je Solaxy ($SOLX), novo pokrenuti kripto projekt i prvi Layer 2 (L2) lanac na Solana mreži. L2 će dodati brzinu, stabilnost i skalabilnost Solani, rješavajući najvažnije probleme s transakcijama na blockchainu.

Solaxy koristi off-chain obradu transakcija kako bi eliminirao zastoje i uska grla koja Solana susreće pri velikim količinama prometa. Pokretač projekta je $SOLX native token, koji ima višemrežne mogućnosti i radi na Ethereum i Solana mreži.

Korisnici mogu sudjelovati u pretprodaji Solaxy tokena, koja je već prikupila više od $28.97 milijuna. Dodatno, $SOLX posjednici mogu staviti kriptovalutu u staking dok je pretprodaja aktivna i ostvariti 141% APY.

Trenutno je cijena $SOLX postavljena na $0.001682 po tokenu, uz postupna povećanja tijekom vremena. Bilo bi pametno ući u pretprodaju što prije, s obzirom na trenutni uspjeh pretprodaje tokena, povlačeći paralele s $PEPU prilikom njegovog lansiranja.

Za više informacija pročitajte Solaxy whitepaper i pridružite se Telegram zajednici za najnovija ažuriranja.

2. BTC Bull Token – Nova Meme Kriptovaluta Temeljena na BTC-u s Visokim Staking Nagradama i Airdropovima

Drugi na našem popisu kriptovaluta s velikim potencijalom je BTC Bull Token ($BTCBULL), potpuno novi meme token pokrenut s ciljem oponašanja postignuća Bitcoina. Ovo je prvi put da je pokrenut kripto s tako snažnim vezama s Bitcoinom, a ako su profitabilnosti pretprodaje ikakav pokazatelj, projekt već privlači značajnu pozornost.

BTCBULL ima nekoliko prednosti. Osim snažne povezanosti s Bitcoinom, činjenica da je temeljen na Ethereum blockchainu čini ga lakim za nabavu – možete jednostavno koristiti ETH. Osim toga, njegova integracija s brzo rastućim nekustodijalnim novčanikom Best Wallet omogućuje investitorima da brzo i jednostavno dođu do svojih nagrada.

Zainteresirani kupci trebali bi što prije nabaviti svoje tokene; pretprodaja je već ostvarila dobit od $4.39 milijuna, a rani investitori mogu zaraditi APY od 95%.

Trenutno možete nabaviti Bitcoin Bull Token za vrlo razumnu cijenu od $0.00244 po tokenu, ali ovo će se povećavati u različitim fazama pretprodaje. S obzirom na ono što analitičari poput Markusa Thielena predviđaju u pogledu mogućeg rasta Bitcoina na više od 200k kasnije ove godine, čini se da je potencijal za BTCBULL posjednike da ostvare značajnu zaradu u 2025. godini vrlo visok.

Ako želite saznati više o novom tokenu koji ide daleko, pročitajte BTC Bull Token whitepaper i pratite njegov račun na X za najnovija ažuriranja.

3. MIND of Pepe – Dinamičan i AI-pokretan Meme Token Projekt Koji Nudi Ekskluzivnu Trgovačku Analizu

MIND of Pepe ($MIND) je sljedeći na našem popisu kriptovaluta s velikim potencijalom. Ovaj projekt donosi prvog AI agenta i meme token temeljen na Pepeu, stvarajući novu kategoriju na tržištu kriptovaluta. Sa svojim native tokenom, $MIND, MIND of Pepe će pokazati mogućnosti koje mogu ponuditi kombinacija AI-a i meme kriptovaluta.

Kao samostalni AI agent, MIND of Pepe apsorbira informacije i proizvodi svoje ideje i uvide bez ljudske intervencije. AI upravlja vlastitim Twitter računom, omogućujući mu da objavljuje angažirani sadržaj i prepoznaje nove trendove.

Posjednici $MIND tokena imaju priliku svjedočiti prvim trgovačkim prednostima i privilegiranim uvidima koje AI agent MIND of Pepe stvara. Ove prilike zaključane tokenima ekskluzivno su dostupne onima koji posjeduju $MIND tokene.

Dodatno, rani investitori mogu staviti svoje $MIND tokene u staking tijekom aktivne pretprodaje i ostvariti 288% dinamički APY. Do sada je MIND of Pepe prikupio $7.82 milijuna, a malo više od 22 milijarde $MIND tokena rezervirano je za privatnu prodaju.

Za više detalja pročitajte MIND of Pepe whitepaper i pratite njegov račun na X za najnovija ažuriranja.

4. Best Wallet Token – Dinamičan Novi Token Koji Ima Koristi od Sniženih Naknada i Više Upotreba

Best Wallet Token ($BEST) izaziva veliku pozornost na kripto tržištu. Kao token unutar kripto novčanika, dolazi s solidnim sigurnosnim elementima i fantastičnim potencijalom za nagrade. $BEST korisnici također mogu iskoristiti sve značajke koje novčanik nudi posjednicima, kao što je element ‘Upcoming Tokens’ koji kupcima omogućava pristup potencijalno profitabilnim pretprodajama. Štoviše, investitori dobivaju pristup sigurnim decentraliziranim rješenjima za pohranu svojih različitih kripto imovine.

Staking $BEST tokena otključava niz vrijednih nagrada, uključujući niže naknade i nagrade vezane uz iGaming, poput velikih bonusa, besplatnih okretaja i drugih pogodnosti za kripto entuzijaste koji uživaju u online kockarnicama.

Čim dođete do svojih $BEST tokena, možete ih staviti u staking i ostvariti 169% APY kao trenutni poticaj za svoje zarade.

Best Wallet Token pretprodaja prikupila je $10.7 milijuna samo nekoliko tjedana nakon početka javne pretprodaje, što znači da je vrijeme ključna stvar ako planirate investirati u ovu novu kriptovalutu. Trenutna cijena je $0.023975, ali uskoro će porasti ako token nastavi privlačiti prihod u trenutnom tempu.

Ostanite informirani povezivanjem s Best Wallet Token Discord grupom; ili se pridružite X zajednici projekta.

5. SUBBD – Prva AI-Pokretana Influencer Kripto Platforma Koja Nudi Fiksne Nagrade za Staking u Pretprodaji

SUBBD ($SUBBD) je novi AI kripto projekt koji bi mogao potencijalno poremetiti tržište pretplata kreatora vrijedno 85 milijardi dolara. Platforma će biti decentralizirani centar koji nudi AI-pokretane usluge za pružanje personalizirane interakcije pretplatnicima, dok kreatorima omogućava napredne alate za pomoć u skaliranju njihovog sadržaja.

Trenutno u fazi pretprodaje, native token SUBBD-a, $SUBBD, podržan je od strane opsežnog tima ambasadora platforme i bit će izložen više od 250 milijuna SUBBD pratitelja. Početna cijena pretprodaje tokena bila je $0.05500, koja će se povremeno povećavati kako privatna prodaja bude napredovala.

Posjednici $SUBBD tokena, posebno oni koji su pretplaćeni na kreativce platforme, otključavaju premium sadržaj, pogodnosti za staking i nagrade za angažman. Dodatno, korisnici mogu staviti $SUBBD u staking tijekom pretprodaje i ostvariti fiksne nagrade s 20% APY. Do sada je gotovo pola milijuna native tokena stavljeno u staking na SUBBD platformi.

Ukupna ponuda tokena na SUBBD platformi je 1 milijarda $SUBBD, od kojih je 20% alocirano za pretprodaju. Dodatnih 18% $SUBBD tokena rezervirano je za likvidnost na burzama, čime se projekt postavlja za lakše kupnje kada kriptovaluta postane dostupna.

Istražite SUBBD whitepaper za više informacija. Za najnovija ažuriranja, pridružite se Telegram zajednici.

