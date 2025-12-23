VIDEO Australija zabranila Toyotinu reklamu, pogledajte je

Toyota se u Australiji našla pod povećalom regulatornih tijela nakon što je povučena televizijska reklama za sportski GR Yaris, uz obrazloženje da krši nacionalne standarde za oglašavanje motornih vozila.

Sporna reklama smještena je u surovi, zabačeni krajolik australske pustinje. Glavni protagonist, vozač u punoj trkaćoj opremi i s kacigom na glavi, dolazi do fast food restorana simboličnog imena Up'n Down Burgers, gdje nonšalantno naručuje hamburger, pomfrit i milkshake. Dok se narudžba priprema, slijedi niz dinamičnih kadrova u kojima GR Yaris juri makadamskim cestama, skače preko neravnina i demonstrira svoje reli-genetsko podrijetlo.

Vrhunac reklame dolazi u trenutku kada vozač preuzima narudžbu izvodeći dojmljiv skok automobilom, nakon čega se akcija seli u lučko područje. Ondje se nastavlja agresivna vožnja uz obilje proklizavanja, kratku vožnju na dva kotača i izraženo korištenje pogona na sva četiri kotača GR-Four. Sve završava efektnim bočnim zaustavljanjem uz modele GR86 i GR Corollu, čime Toyota zaokružuje priču o svojoj sportskoj GR obitelji.

Upravo su te scene privukle pozornost australskih regulatora. Nakon zaprimljene pritužbe zbog prikaza nesigurnih vozačkih postupaka, zaključeno je da reklama krši Kodeks Savezne komore automobilske industrije (FCAI). U obrazloženju odluke stoji da bi takav način vožnje, kada bi se odvijao na javnim cestama, gotovo sigurno predstavljao kršenje prometnih zakona u bilo kojoj australskoj saveznoj državi ili teritoriju.

Toyota je pokušala osporiti odluku, naglašavajući da GR linija ima autentično i bogato motorsportsko nasljeđe. Prema navodima proizvođača, reklama je zamišljena kao „fantastična i nerealna“ interpretacija reli vožnje, koju izvode profesionalni vozači na zatvorenim cestama, u vozilima koja dijele tehničku osnovu s natjecateljskim Gazoo Racing modelima. Cilj, tvrde u Toyoti, nije bio poticanje neodgovornog ponašanja u stvarnom prometu, već prikaz mogućnosti automobila u kontroliranim i stiliziranim uvjetima.

Unatoč tome, oglas je zasad uklonjen iz televizijskog emitiranja. Glasnogovornik Toyote Australija potvrdio je odluku za lokalni portal Drive: „Toyota Australija prihvaća odluku Ad Standardsa. Trenutačna reklama za GR Yaris povučena je dok ne napravimo potrebne prilagodbe.“

Ovo, međutim, nije prvi put da Toyotina reklama nailazi na zabranu u Australiji. Još 2021. godine jedan oglas za GR Yaris povučen je jer je automobil u kratkom kadru proklizao pri izlasku iz garaže – dovoljno da regulatorna tijela zaključe kako se promovira nesigurna vožnja.

Cijeli slučaj još jednom otvara pitanje granica u oglašavanju sportskih automobila. Prema aktualnim pravilima, čini se da je gotovo nemoguće prikazati stvarne dinamičke sposobnosti sportskog vozila, a da se pritom ne riskira reakcija regulatora. Za proizvođače poput Toyote, čiji se sportski identitet snažno oslanja na motorsport, to postaje sve veći izazov u balansiranju između strasti, performansi i propisa.