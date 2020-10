Abarth 595 Esseesse: Slatko malo, glasno i brzo ‘čudovište’

Testirali smo sportsku verziju Fiata 500. Sa 180 KS i nevjerojatno dobrim Akrapovičevim zvukom Abarth 595 Esseesse je najzabavniji mali sportski auto kojeg trenutno možete kupiti

<p>Kad čitatelji najvažnijeg njemačkoga auto magazina Auto Motor und Sport jedan talijanski mali auto pet godina u nizu biraju za najbolji u mali sportski auto to mora biti nešto posebno. To je mali Abarth 595, sportski derivat simpatičnog i popularnog Fiata 500.</p><p>Ovaj auto je mnogo brži i mnogo glasniji nego što mislite kad na njega pogledate, a oni koji su ga vozili znaju da je nevjerojatno zabavan. Možda ne najbrži i najsposobniji u klasi malih sportaša, no bez sumnje najzabavniji. </p><p><strong>Poslušajte kako 595 Esseesse zvuči:</strong></p><p>A kad na takav auto dodate još Akrapovič ispuh, Brembo kočnice, još tvrđi ovjes i karbonska sjedala dobili ste mali sportski auto iz snova, dobili ste Esseesse verziju (SS ili super sport). Abarth 595 Esseesse je sve ono što je ostatak automobilske industrije zaboravio da auto mora biti. On je jednostavan, lagan i beskonačno zabavan.</p><p>Za zabavu se brine nevjerojatno dobar i glasan dubok zvuk Akrapovič ispuha, uvjerljivo najbolji u klasi. Kad ovaj auto u susjedstvu zabruji prilikom paljenja pomislite da je susjed upravo upalio neki V8 ili netko u marini upravo pokreče svoju skupu motornu jahtu. Teško je povezati "impresivnu melodiju" iz ispuha s 1,4-litrenim motorčićem koji ima samo četiri cilindra. Zvuk ispuha je takav već u normalnom načinu rada, a pritiskom ta tipku sport postaje još grublji i bučniji.</p><p>I ostalo na Abarthu 595 Esseesse je gotovo savršeno. Ubrzanja su strelovita, auto do 100 km/h ubrza za 6,7 sekundi i pojuri 225 km/h. Nevjerojatno za auto koji je u osnovi mali Fiat 500. </p><p> </p><p>Tu su i kočnice koje grizu poput pit bulla, upravlja</p><p>č koji je je izravan i pruža mnogo povratnih informacija... Držanje zavoja je nemjerljivo bolje nego što očekujete ovako malog i uskog i relativno visokog auta. Dobro, možda će neki konkurenti kroz zavoje prolaziti brže i postaviti bolje vrijeme na trkaćoj stazi, no njihovi vozači se garantirano neće toliko zabavljati. </p><p>I tu je još nešto što je vrlo važno. I uz ovo vas ostali vozači i prolaznici dok vozite Abarth vrlo rijetko gledaju kao “divljaka” ili sa zavisti. Uglavnom je to sa simpatijom. Rijetko koji auto privlači toliko “pozitivnih pogleda”. Toliko brutalan,a opet sladak i simpatičan. Izgleda kao ženski,a vozi se kao pravi "macho".</p><p>Loša strana? Samo jedna - udobnost. Automobil je zaista tvrd i vožnja lošim cestama u njemu nije nimalo ugodna. No zar bi sportski auti uopće trebali biti udobni ili je ipak važnije da su zabavni?</p><p><strong>Testirani Abarth 595 Esseesse </strong>u opremi ima 17” alunaplatke, 7” dodirni zaslon s navigacijom, automatsku klimu, digitalne instrumente, karbonska sjedala presvučena kožom...</p>