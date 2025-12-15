Bankrotirao tvorac Roombe, korisnici u strahu: 'Hoće li nam usisavači prestati raditi?'

Američka tvrtka iRobot, pionir u svijetu robotskih usisavača i tvorac kultne Roombe, podnijela je zahtjev za bankrot. Vijest je izazvala paniku među milijunima korisnika koji se pitaju hoće li njihovi skupi pametni uređaji uskoro postati beskorisni. Tvrtka se godinama borila s jeftinijom konkurencijom, rastućim dugovima i carinama, a sada je sudbinu prepustila svom glavnom kineskom dobavljaču.

Od inovatora do propasti

Osnovan 1990. godine od strane inženjera s prestižnog MIT-a, iRobot je isprva radio na robotima za vojsku i istraživanje svemira. Pravu revoluciju pokrenuli su 2002. lansiranjem Roombe, uređaja koji je promijenio način na koji čistimo domove i postao sinonim za robotske usisavače.

Na vrhuncu slave, tijekom pandemije 2021. godine, vrijednost tvrtke procijenjena je na nevjerojatnih 3,3 milijarde eura. Danas, prema stečajnim dokumentima, vrijedi tek oko 130 milijuna eura. Glavni uzroci propasti su žestoka konkurencija kineskih rivala poput Ecovacsa, koji nude slične ili čak naprednije funkcije po nižim cijenama, te carine od 46 % na uvoz iz Vijetnama, gdje se proizvodi većina uređaja za američko tržište. Samo te carine, uvedene za vrijeme administracije Donalda Trumpa, stvorile su iRobotu dodatni trošak od 21 milijun eura godišnje.

Propali spas s Amazonom bio je zadnji udarac

Svjetlo na kraju tunela pojavilo se 2022. godine kada je tehnološki div Amazon ponudio 1,6 milijardi eura za preuzimanje iRobota. To je mogla biti slamka spasa koja bi tvrtki osigurala financijsku stabilnost i resurse za daljnji razvoj. Međutim, europski regulatori blokirali su dogovor zbog straha da bi Amazon mogao iskoristiti svoju dominantnu poziciju na tržištu kako bi uništio konkurenciju.

Nakon propasti dogovora, osnivač i donedavni direktor iRobota, Colin Angle, nije skrivao razočaranje.

​- Današnji ishod je duboko razočaravajući – i mogao se izbjeći. Ovo je ništa manje od tragedije za potrošače, industriju robotike i američko inovacijsko gospodarstvo - poručio je Angle.

Što ovo znači za vlasnike Roombe?

Unatoč crnim vijestima, za sada nema razloga za paniku. iRobot je pokrenuo unaprijed dogovoreni stečajni postupak, što znači da će kontrolu nad tvrtkom preuzeti njezin najveći vjerovnik i proizvođač, kineska tvrtka Shenzhen Picea Robotics.

U službenom priopćenju iRobot je uvjerio korisnike da će se poslovanje nastaviti normalno. "Ne očekuju se prekidi u funkcionalnosti aplikacije, korisničkim programima, odnosima s globalnim partnerima, lancu opskrbe ili stalnoj podršci za proizvode", stoji u objavi.

To znači da će vaša Roomba i dalje čistiti po rasporedu, primati ažuriranja i funkcionirati putem aplikacije. Čak i u najgorem slučaju, da se tvrtka u potpunosti ugasi, fizičke tipke na usisavaču bi i dalje radile, no izgubile bi se sve pametne funkcije. Ipak, preuzimanjem od strane proizvođača takav je scenarij zasad izbjegnut.