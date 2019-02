Ackermann: Otvoreni timovi brže napreduju i razvijaju se

Digitalna transformacija nije proces u kojem se traže samo digitalna marketinška rješenja nego treba biti usmjerena na promjenu cjelokupnog poslovanja, a o čemu će biti riječi i na ovogodišnjoj konferenciji Digital Takeover. U procesu transformacije, osim rubnih poslovnih procesa, nužna je promjena poslovne jezgre – sustava vrijednosti, organizacijske kulture, radnih procesa i tehnologije. Sve to traži nova rješenja i povećava potrebu za stvaranjem digitalnih proizvoda.

Toga su bili svjesni i u Degordianu te su se odlučili na osnivanje sestrinske tvrtke – Bornfight. Kako je tvrtka nastala, koja je njena glavna snaga te zašto su promjene važne razgovarali smo s Danielom Ackermannom, suosnivačem i glavnim izvršnim direktorom Degordiana i Bornfighta. U razgovoru smo se dotaknuli još jedne vrlo važne teme – odnosa zaposlenika prema promjenama, a upravo na svom primjeru Accerman je dao odgovor na to pitanje.

Prošle godine ste vi i Tomislav Grubišić pokrenuli agenciju Bornfight te je ona nominirana za nagradu Agency of the Year, koju dodjeljuje žiri Awwwardsa – platforme koja promovira najbolji i najinovativniji dizajn i web stranice. Što vas je potaknulo na osnivanje kompanije i što mislite koja je glavna tržišna prednost Bornfighta?

Tijekom godina Degordian je rastao i postajao sve snažniji. Počeli smo izvoziti i dogovarati projekte diljem svijeta, a kroz cijeli taj proces se značajno razvila naša produkcija. Sve smo više radili na tehnološki kompleksnim projektima - ne samo na webovima i mobilnim aplikacijama, nego na složenim proizvodima, softwareima i custom rješenjima. Kroz taj proces shvatili smo da se kupci tih usluga razlikuju od kupaca marketinških usluga na koje smo do tada naviknuli. Degordian je radio s CMO, dok produkcijski tim s CTO; Degordian je radio na marketinškim strategijama i rješenjima, dok je produkcijski tim radio s naprednim tehnologijama i razvijao tehnološke alate. U jednom trenu smo shvatili da nam je teško sve gurati pod isti brend i odlučili smo spinoffati dio tvrtke u novu sestrinsku tvrtku - Bornfight. Fokus nove tvrtke je razvoj digitalnih rješenja uz pomoć napredne tehnologije, a specijalizirana je za izradu digitalnih proizvoda, softwarea, webova i aplikacija. S druge strane Degordian nudi kreativna strateška rješenja na području digitalnog marketinga, što uključuje content production, social media marketing, digital PR, advertising te izradu i optimizaciju webova. Obje firme i dalje surađuju, no sada svaka ima još više mogućnosti prilagoditi se svom kupcu, odnosno partneru.

Glavna snaga Bornfighta i Degordiana su ljudi i kultura. Imamo tim koji svakodnevno istražuje nove tehnologije, nove mogućnosti, tim koji voli posao koji radi i svaki atom snage ulaže u to da rješenje koje nudimo klijentima bude čim bolje.

Koje je preduvjete potrebno ispuniti da bi zaposlenici što lakše prihvatili određenu promjenu te zapravo svojim angažmanom postali aktivni sudionici u procesu transformacije?

Kako firma raste, ovaj segment postaje sve teži i teži. Nedavno sam čitao da je kod bilo kakve veće reorganizacije normalno da 30% zaposlenih napusti firmu što je loš i potpuno pogrešan stav. Naš pristup ovome je uvijek bio: napravi plan, validiraj s voditeljima i ključnim akterima, komuniciraj i implementiraj. Veliku važnost stavljamo na komunikaciju jer tim mora razumjeti razlog promjene i biti upoznat s planom. Nije to lak posao jer se tim sastoji od članova koji su dugo tu i poznaju firmu, kao i članova koji su tek došli i koji još ne razumiju firmu pa ni probleme koje imamo. Zbog toga je važno što bolje objasniti problem i ako uspijemo, tim će podržati promjenu i sudjelovati u njoj.

Koliko na to utječu kultura i vrijednosti kompanije?

Jako. Kultura može ne samo podržavati promjene nego ih i poticati, no isto tako može i graditi otpornost prema njima. Mi njegujemo kulturu prihvaćanja promjena i kulturu znatiželje - konstantno razmišljamo kako možemo neki proces, tim ili pristup usavršiti. Naravno, uvijek postoje timovi koji će biti otvoreniji za promijene, kao i timovi koji će biti zatvoreniji. U praksi nam se pokazalo da otvoreni timovi daleko brže napreduju i razvijaju se.

Nije li preriskantno često provoditi promjene? Pogriješite li ponekad?

Svakako treba imati granicu jer je svaka promjena stres za tim(ove) i firmu, no promjene su itekako važne. Firma je stalno suočena s promjenama na tržištu: dolaze novi ljudi i nove tehnologije, pojavljuju se platforme, konkurencija se mijenja, ekonomija sazrijeva... Firma mora biti agilna i čim brže se prilagođavati novim okolnostima. Ako postaješ bolji, bit ćeš jači, ako ostaješ isti, slabiš. Mi smo jako ponosni jer smo veliki, a mislim da smo uspjeli zadržati agilnu kulturu startupa.

Ako radiš promjene, svakako se dogodi da povremeno i pogriješiš, ali zbog toga je važno razgovarati s ljudima kako bi feedback bio što jasniji te kako bi se što brže detektirala promjena koja nije dobra.

Digitalni marketing vaše je područje, vaš rad primijećen je na globalnoj razini. Koji su globalni trendovi po vama najvažniji za istaknuti?

Na prvo mjesto stavio bih važnost kulture firme jer one postaju sve transparentnije i više nije moguće imati jedan javni imidž, potpuno drugačiji interni setup. Eksterna komunikacija mora odražavati interni pristup i internu kulturu kako bi se postigla autentičnost. Jako je važno da interna, eksterna komunikacija i kultura budu sinkronizirane.

Integracija agencije - baš zbog toga jako je važan trend sve većeg povezivanja agencija i klijenata. Agencija više ne smije biti samo izvršitelj, već mora što bliže surađivati s klijentom, raditi na strategiji, proizvodu i planiranju. Tako nastaju najbolja rješenja i rezultati.

Customer experience - tradicionalno, brendovi su kreirali proizvode i radili kreativne kampanje koje su komunicirale benefite proizvoda. Danas se stvari itekako mijenjaju. Potrebno je definirati sve touchpointove s kupcima, optimizirati ih i prilagoditi. Povremeno je potrebno čak i transformirati poslovanje i razviti posebne proizvode prilagođene target skupini. Navike kupaca se mijenjaju, potrebno ih je pratiti i agilno prilagođavati poslovanje kako bi korisnik imao najbolje iskustvo.

Danas digitalna transformacija dovodi do promjena u regrutaciji zaposlenika, no i u odnosu prema njima. S obzirom na to da je portal MojPosao.net agenciju Degordian četiri puta proglasio najboljim poslodavcem, kakvo je vaše stajalište o tome? Mislite li da su kompanije spremne za nove metode i ulažu li dovoljno u svoje talente?

Mislim da većina kompanija nije spremna. U IT-u oduvijek nedostaje talenata, dok je u drugim industrijama u zadnjih 10 godina većinom bilo i njihovog viška. Kompanije su se "razmazile" jer nije bilo važno razvijati kulturu, truditi se oko zaposlenih niti truditi se privući nove zaposlenike. Rezultat toga je manja lojalnost i zadovoljstvo zaposlenih pa odmah i manja atraktivnost poslodavca. Danas se ekosustav promijenio za 360 stupnjeva. Gotovo svuda nedostaje radne snage, oni koji su na tržištu biraju gdje će ići raditi, a zaposleni su headhuntani svakodnevno. Firme se moraju pod hitno prilagoditi, a tu je opet najvažnija kultura. Potrebno je izgraditi firmu gdje će ljudi biti što zadovoljni i gdje će se razvijati. Svaka firma koja to postigne imat će lojalne zaposlenike koji su angažiraniji te ujedno sami privlače drugi talent.

Ove godine na Digital Takeover dovodimo globalne predavače, otkrili smo neka od najvećih imena poput Jespera Laursena i Johana Ronnestama. Koje predavanje sigurno nećete propustiti?

Za sada predavači zvuče fantastično i mnogo toga bih htio čuti. Vidjet ću finalni program pa onda odlučiti o rasporedu.

