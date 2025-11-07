VELIKI TEST Evo koji su najbolji, a koji najgori električni auti!
ADAC je usporedio gotovo 90 električnih modela i rangirao ih po klasama. Ocjena nije samo “vozi li dobro”, nego zbroj tri stupa: tehnički test (dinamika, potrošnja, sigurnost), troškovi posjedovanja i omjer cijene i vrijednosti (niža ocjena je bolja). Kako bi popis bio pregledniji, spojili smo “Kleinstwagen” i “Kleinwagen” u jedan razred “mala i gradska vozila”. U nastavku donosimo po tri modela po razredu: dva najbolje ocijenjena i onaj najslabiji prema ADAC-ovu ukupnom zbroju. Ovo je brzi vodič za one koji traže najzaokruženije EV-e – i one koje je bolje zaobići.