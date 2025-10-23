ADAC auto testiranje otkriva tko se najmanje, a tko najviše kvari

ADAC je objavio novu statistiku s više od 3,6 milijuna intervencija i po prvi put vrlo jasno usporedio električne i klasične modele. Podaci pokazuju da su električni automobili u dobi 2 do 4 godine u prosjeku rjeđe u kvaru od benzinaca i dizelaša iste dobi. Ipak, razlike su velike po klasama i modelima, pa je najpraktičnije gledati rang unutar svoje kategorije. Automobile smo podijelili u tri kategorije: mikro/mali gradski automobili, kompakti, srednja klasa i viša klasa. Brojke kod svakog iznose koliko svaki model ima kvarova na 1000 vozila, dok godina u zagradi pokazuje za koju godinu se ta brojka odnosi.
Top 5 automobila više klase koji se najviše kvare: Škoda Superb – 4,7 (2023)
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Foto: Dubravko Kolarić/24sata
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Peugeot Traveller - 6,3 (2023)
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Renault Trafic – 7,5 (2023)
| Foto: Renault
VW Transporter – 7,1 (2023)
| Foto: Volkswagen
Opel Insignia – 17,2 (2023)
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Top 5 više klase: Mercedes-Benz GLE – 1,6 (2023)
| Foto: Mercedes Benz
Mercedes-Benz E-Klasse – 1,6 (2023)
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Audi A6 – 1,6 (2023)
| Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija
BMW X5 – 0,5 (2023)
| Foto: Uwe Fischer
BMW 5 – 0,5 (2023)
| Foto: www.daniel-kraus.com
Top 5 auta srednje klase koji se najviše kvare: BMW 4 - 1,4 (2023)
| Foto: BMW
Mercedes-Benz C-Klasse – 3,7 (2023)
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Ford S-MAX – 39,1 (2019)
| Foto: Ilustracija/Robert Anic/PIXSELL
Ford MONDEO - 23,2 (2020)
| Foto: Ilustracija/Robert Anic/PIXSELL
Hyundai IONIQ 5 – 22,4 (2023)
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Top 5 najboljih auta srednje klase: Mercedes-Benz GLB – 1,4 (2023)
| Foto: Mercedes Benz
BMW X3 – 1,3 (2023)
| Foto: BMW
BMW 3 – 1,2 (2023)
| Foto: BMW
Audi Q5 – 0,8 (2023)
| Foto: Audi
Audi A4 – 0,4 (2023)
Top 5 kompakata koji se najviše kvare: Škoda Kodiaq 6,0 (2022)
| Foto: Škoda
Škoda Octavia – 4,6 (2023)
| Foto: Å koda Auto
VW Beetle – 10,5 (2019)
| Foto: Volkswagen
VW Touran – 3,4 (2023)
| Foto: Volkswagen
VW Caddy – 5,1 (2023)
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Top 5 najboljih kompaktova: VW Tiguan – 3,1 (2023)
| Foto: Volkswagen
Volvo XC40 – 3,0 (2023)
| Foto: Volvo
VW Golf – 2,6 (2023)
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
VW T-Roc – 1,5 (2023)
| Foto: Volkswagen
VW ID.3 – 0,7 (2023)
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Top 5 mikro/malih gradskih autiju s najviše kvarova: smart fortwo – 5,7 (2023)
| Foto: Smart
Ford EcoSport – 6,0 (2023)
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Ford Fiesta/Courier – 7,5 (2023)
| Foto: Borna Filic/PIXSELL/ilustracija
Hyundai i10 – 7,4 (2023)
| Foto: Hyundai
Kia Picanto – 10,2 (2023)
| Foto: KIA
Top 5 najboljih mikro/malih gradskih automobila: Dacia Spring – 2,9 (2023)
| Foto: JEAN-BRICE LEMAL
Toyota Aygo – 1,9 (2023)
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
VW up! – 1,8 (2023)
| Foto: Green Living
Audi A1 – 1,4 (2023)
| Foto: Audi
BMW i3 – 0,8 (2023
| Foto: BMW