Evo kako će voziti robotaksiji u Zagrebu: Ovo nije EU projekt

Projekt robotaksija u Zagrebu ulazi u novu fazu, a iz tvrtke Verne otkrili su kako će točno izgledati prve vožnje i što građani mogu očekivati. Jedna od ključnih informacija je da suradnja s Uber nije dio EU projekta. Ta faza, kako ističu, u potpunosti je financirana privatnim novcem. Uber u ovoj priči nastupa kao investitor i omogućit će pristup svojoj globalnoj platformi, dok će vozila biti dostupna i putem posebne Verne aplikacije. Za autonomnu vožnju zadužen je Pony.ai.

U prvoj fazi na zagrebačke ceste neće izaći futuristički robotaksiji kakvi su predstavljeni javnosti. Umjesto toga koristit će se postojeći modeli vozila, i to uz prisutnost sigurnosnog operatera za volanom. Riječ je o standardnoj praksi u industriji, kakvu koristi i Waymo, kako bi se osigurala maksimalna sigurnost prije potpune automatizacije.

Sustav autonomne vožnje već ima ozbiljno iskustvo, odradio je više od 55 milijuna kilometara, dok je u Zagrebu testiran kroz više od 40.000 kilometara vožnje. Tek nakon dodatnih provjera i certificiranja unutar EU sustav će biti spreman za širu upotrebu.

Kasnije slijedi druga faza, potpuno autonomna vozila bez vozača. Tada bi na ceste trebao stići i konačni model, dvosjed koji je već predstavljen javnosti, a koji neće imati mogućnost vožnje uz operatera.

Iz tvrtke naglašavaju da su sredstva iz EU fondova, ukupno gotovo 90 milijuna eura, korištena isključivo za razvoj i testiranje sustava, dok je više od 100 milijuna eura osigurano iz privatnih izvora.

Što se tiče tehnologije, potvrđeno je da su testirali više sustava, uključujući i rješenja tvrtke Mobileye, no na kraju su se odlučili za Pony.ai jer, kako tvrde, najbolje odgovara potrebama projekta.

Građani Zagreb uskoro bi mogli među prvima u Europi isprobati ovu uslugu, a zainteresirani se već mogu prijaviti na listu čekanja.

Nakon završetka razvojne faze planira se i pokretanje proizvodnje vozila, čime bi projekt trebao ući u završnu etapu.